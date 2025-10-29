LALIGA subratlla que la sentència sobre la Superlliga no avala cap format

L’Audiència Provincial de Madrid ha emès una sentència en relació amb el procediment judicial sobre l’anomenada Superlliga, que LALIGA ha valorat amb “respecte i prudència” en un comunicat on assenyala que la resolució no aprova ni dona suport a cap format concret de competició, ni es pronuncia sobre el projecte inicial anunciat el 2021, posteriorment modificat pels seus promotors.
Indica que la decisió judicial es limita a aspectes procedimentals, assenyalant que els sistemes d’autorització de competicions s’han de basar en criteris transparents, objectius i revisables. Com es destaca al comunicat de LALIGA, en cap cas entra a valorar el fons de la qüestió ni la viabilitat de tornejos alternatius al model vigent.
Va afegir que la decisió judicial arriba en un moment en què el projecte de la Superlliga es troba sense avenços substancials des de fa mesos. Promogut inicialment per l’empresa A22 Sports Management, la iniciativa ha tingut serioses dificultats per consolidar un format viable, “en un context marcat per la delicada situació financera de la mateixa companyia”, afegeix. Sosté que, segons els comptes anuals dipositats al Registre Mercantil, A22 va registrar unes pèrdues de 5,5 milions d’euros l’exercici 2024, cosa que va situar el seu patrimoni net en negatiu, amb un saldo de -5,2 milions al tancament de l’exercici passat. Aquest desequilibri patrimonial constitueix, d’acord amb l’article 363 de la Llei de societats de capital, una causa legal de dissolució, tal com reconeixen els comptes mateixos de l’empresa.
El Reial Madrid, que havia deixat el lideratge del projecte a A22, ha celebrat públicament la sentència, una posició que reobre el debat sobre el paper dels clubs en un projecte que no s’ha aconseguit materialitzar i que, segons diferents fonts del sector, continua sense tenir un desenvolupament operatiu.
Des de LALIGA es reitera el compromís amb “la integritat i estabilitat de les competicions nacionals, considerades el pilar essencial del futbol europeu i de la seva sostenibilitat econòmica i social. La patronal defensa també el compliment de les normes de competència de la Unió Europea, a través de procediments clars i no discriminatoris, i manté la disposició al diàleg amb institucions i clubs per garantir que qualsevol innovació o proposta no afecti negativament el conjunt de l’ecosistema futbolístic”.