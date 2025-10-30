L’Audiència Provincial de Madrid ha emès una sentència en relació amb el procediment judicial sobre la denominada Superliga, que LALIGA ha valorat amb “respecte i prudència” en un comunicat on assenyala que la resolució no aprova ni recolza cap format concret de competició, ni es pronuncia sobre el projecte inicial anunciat en 2021, posteriorment modificat pels seus promotors.
Indica que la decisió judicial es limita a aspectes procedimentals, en assenyalar que els sistemes d’autorització de competicions han de basar-se en criteris transparents, objectius i revisables. Com es destaca en el comunicat de LALIGA, en cap cas entra a valorar el fons de la qüestió ni la viabilitat de tornejos alternatius al model vigent.
Va afegir que la decisió judicial arriba en un moment en el qual el projecte de la Superliga es troba sense avanços substancials des de fa mesos. Promogut inicialment per l’empresa A22 Sports Management, la iniciativa ha tingut serioses dificultats per a consolidar un format viable, “en un context marcat per la delicada situació financera de la mateixa companyia”, agrega. Sosté que, segons els comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil, A22 va registrar unes pèrdues de 5,5 milions d’euros en l’exercici 2024, la qual cosa va situar el seu patrimoni net en negatiu, amb un saldo de -5,2 milions al tancament del passat exercici. Aquest desequilibri patrimonial constitueix, d’acord amb l’article 363 de la Llei de Societats de Capital, una causa legal de dissolució, tal com reconeixen els mateixos comptes de l’empresa.
El Reial Madrid, que havia deixat el lideratge del projecte a A22, ha celebrat públicament la sentència, una posició que reobre el debat sobre el paper dels clubs en un projecte que no ha aconseguit materialitzar-se i l’estructura del qual, segons diferents fonts del sector, segueix sense tenir un desenvolupament operatiu.
Des de LALIGA es reitera el compromís amb “la integritat i estabilitat de les competicions nacionals, considerades el pilar essencial del futbol europeu i de la seva sostenibilitat econòmica i social. La patronal defensa també el compliment de les normes de competència de la Unió Europea, a través de procediments clars i no discriminatoris, i manté la seva disposició al diàleg amb institucions i clubs per a garantir que qualsevol innovació o proposta no afecti negativament el conjunt de l’ecosistema futbolístic”.