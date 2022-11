LaLiga Smartbank podrà veure’s a Prime Vídeo a partir del 6 de desembre

LaLiga Smartbank podrà veure’s en Prime Vídeo de Amazon des de dimarts que ve 6 de desembre. Els usuaris de Prime Vídeo poden subscriure’s al canal LaLiga Smartbank TV per 9,99 euros al mes i sense compromís de permanència. LaLiga Smartbank TV emet actualment els 11 partits de cada jornada del campionat, a més dels 6 partits dels ‘play-offs’ d’ascens a LaLiga Santander i resums i programes amb els highlights setmanals.

Aquest moviment s’emmarca en l’estratègia de LaLiga per a facilitar l’accés al futbol i a la categoria de plata a més aficionats, un objectiu que s’ha aconseguit a través de la comercialització no exclusiva de drets audiovisuals per a LaLiga Smartbank, i la qual ha propiciat de manera reeixida que un ampli nombre d’operadors en tot el país, com ara Movistar, Orange, Vodafone, Virgin Telco, MásMóvil, Guuk, Sweno i Yoigo a nivell nacional; Telecable a Andalusia; Euskaltel al País Basc; i R a Galícia, hagin confiat en una categoria en la qual competeixen un gran nombre de clubs històrics de LaLiga i de gairebé totes les parts d’Espanya, arribant així a un públic més divers.

L’equip encarregat de comentar i retransmetre els partits a través de LaLiga Smartbank TV està format per Xavi Rodríguez, Dani Fernández, Jordi Pons, Lluís Izquierdo, Alba Oliveros, Héctor Ruiz, Sergio Ferra i Axel Martínez, que estaran acompanyats per exfutbolistes d’elit com Javi Márquez, Alberto García, Pedro Nieto, Lluís Carreras, Esteban Suárez i Jofre Mateu.