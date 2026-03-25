LALIGA situa la innovació com a eix estratègic de futur en les V Jornades de Clubs

Les V Jornades de Clubs de LALIGA, celebrades en PortAventura World i fruit del compromís de la competició amb la innovació, la professionalització i el creixement sostenible del futbol a Espanya, reuneixen representants dels clubs de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION.
Els clubs comparteixen experiències i analitzen com continuar millorant els seus models de negoci, amb especial èmfasi en la gestió comercial, la internacionalització, la monetització digital i l’explotació d’infraestructures.
A més, s’han realitzat sessions amb clubs internacionals com el Eintracht Frankfurt, Olympique de Lió i Kansas City Chiefs, que van servir de referència per als equips de LALIGA, en compartir els seus models de negoci reeixits.
Un dels moments més esperats va ser el lliurament dels Premis de l’Oficina de Clubs, que van reconèixer a les iniciatives més innovadores dins de diferents àrees. En aquesta segona edició, el RC Cèltic es va alçar amb el primer lloc en la categoria de Millor Producte Hospitality gràcies al seu projecte Sky Marcador Club. L’Atlètic de Madrid va rebre el guardó en la categoria de Millor Esdeveniment pel seu esdeveniment Madrid On Hissi, la pista de gel més gran d’Europa.
En la categoria de Millor Activació Internacional, el Reial Betis va ser premiat per les accions al voltant de la presentació de la seva samarreta Pre-*Match RBB x Naruto. Per part seva, l’Athletic Club es va emportar el premi en la categoria de Millor Contingut Publicat en xarxes socials amb el seu contingut durant la renovació de Nico Williams.
El Real Oviedo es va fer amb el primer lloc com a Millor Acció de Captació de Registres, per la seva participació en el rodatge del videoclip ‘Centenari Melendi & Real Oviedo’. I el Real Racing Club va rebre el primer premi en la categoria Millor Activació amb Patrocinador per la seva campanya Donants de Logo, que va substituir els patrocinadors en la samarreta per noms de nens que esperen un trasplantament d’òrgans.
El guardó més especial, el Premi José Luis Gil, va ser atorgat al RC Esportiu en reconeixement a la seva destacada col·laboració i compromís amb la indústria.
A més, també s’ha tractat el tema de l’impacte social del futbol on els clubs van compartir projectes que van més enllà del terreny esportiu i que busquen generar un canvi positiu en les seves comunitats i en la indústria en general.
Amb la intel·ligència artificial com a protagonista, empreses tecnològiques com Nvidia van oferir als clubs les eines necessàries per a aprofitar les noves tecnologies en la presa de decisions i en la generació de noves fonts d’ingressos. A més, es va debatre com connectar amb la Generació Z, un segment cada vegada més important en el món de l’esport.
Els seus promotors van indicar que la V Edició de les Jornades de Clubs són claus per a entendre l’evolució del futbol professional i la seva capacitat per a adaptar-se als nous reptes del sector des de l’aposta per la innovació i la sostenibilitat com a únic camí cap a un futur més professional.