LaLiga Santander tanca la temporada amb una feroç lluita contra el descens

Aquest cap de setmana LaLiga Santander posarà el fermall final a aquesta temporada, i, a pesar que ja es coneix al guanyador, en la part baixa de la taula es jugarà una de les seves jornades més trepidants. La competició està més viva que mai, res està escrit encara, i les aficions dels sis equips que lluiten per la permanència ho saben. Almeria, Cadis, València, Getafe, Vigo i Valladolid són ja un formiguer davant el qual serà un últim diumenge futboler d’infart.

La jornada 38 en LaLiga Santander definirà quin equip jugarà la Conference League entre Osasuna, Athletic de Bilbao i Girona. Però, sobretot, serà també una jornada de transistors, de somriures i de llàgrimes per als equips implicats en la lluita per no descendir.

En el cas de la Conference League, l’Osasuna depèn de si mateix per a amarrar la 7a plaça de la classificació. Per a això, a l’Osasuna, que s’enfronta al Girona, li serviria amb una victòria o empat davant l’equip català, sempre que l’Athletic Club no aconsegueixi guanyar en el seu partit contra el Reial Madrid. Al Girona, no obstant això, només li serviria la victòria en el Sadar i esperar que l’equip bilbaí no puntuï al Bernabéu.

Quant als equips que es juguen la seva presència la pròxima temporada en Primera Divisió, tots ells depenen de si mateixos, però en l’hipotètic cas d’una carambola d’empat a 41 punts entre els 6 equips, el més perjudicat seria el Celta pel ‘goal average’ en contra.

L’equip de Carvalhal es juga totes les seves cartes contra el Barça en Balaídos. A l’equip celeste, que depèn de si mateix amb 40 punts, li serveix la victòria davant els culers per a salvar-se i posar fi a un últim mes de competició infaust per al club vigués. No obstant això, un empat o una derrota posaria en serioses dificultats als celtiñas, ja que solament compten amb un punt de diferència amb el Valladolid (39), el club que traça la línia entre quedar-se en Primera o baixar a Segona.

Per part seva, el Valladolid, l’equip que ara mateix marca el descens, la hi juga davant el Getafe en una trobada d’alt voltatge. A un punt del Cèltic, els val·lisoletans disputaran a Zorrilla un partit en el qual l’equip madrileny també ha d’estar alerta, atès que una derrota podria condemnar-los al descens. L’empat els igualaria a 40 a punts amb el Celta, no obstant això, els perjudica el pitjor ‘goal average’ i descendirien, mentre que per al Getafe un empat seria suficient per a certificar la seva permanència en Primera Divisió.

Els altres tres clubs en aquesta disputa, Almeria, Cadis i València, depenen de si mateixos i juguen contra equips ja descendits o amb els seus objectius complerts, així que estaran pendents del que succeeixi a Vigo i Valladolid per a saber quin serà el seu destí en aquesta 22/23.

Una vegada més, LaLiga Santander torna a demostrar un nivell de competitivitat feroç i una emoció sense igual en l’última jornada d’una temporada que dirà adeu al patrocini de Santander per a donar entrada a una nova era de LaLiga de la mà d’EA Sports com a principal patrocinador.

Una temporada 23/24 que comptarà ja amb Las Palmas i Granada com a equips que tornen a la màxima categoria del futbol espanyol. Tot això a costa de conèixer quin altre club (Eibar, Alabès, Llevant i Albacete) ascendirà a través dels playoffs de LaLiga Smartbank, que també comencen aquest diumenge, i que configuraran, al costat de l’última jornada en Primera, la llista de 20 equips que lluitaran l’any que ve per guanyar LaLiga, un dels millors campionats del futbol del món.