LaLiga Santander canvia el seu nom a partir de la temporada 2023/24

LaLiga i Banc Santander han anunciat de mutu acord posar fi a l’actual contracte de patrocini que l’entitat bancària tenia amb la competició des de la temporada 2016/2017. El canvi, que serà efectiu en la temporada 2023/2024, obeeix a la decisió conjunta de totes dues entitats d’explorar noves formes de col·laboració, tant en comú, com amb tercers. En aquest sentit, LaLiga anunciarà en les pròximes setmanes les novetats que afecten la competició a partir de la temporada 2023/24.

En aquestes sis temporades d’aliança s’ha construït una relació entre LaLiga i el Banc Santander que ha transcendit del mer patrocini oficial de la competició. Han estat anys d’estreta col·laboració entre tots dos equips, amb un altíssim nivell d’enteniment i compenetració que han permès impulsar projectes en comú tan reeixits com LaLiga Promises (futbol sub-12) o el patrocini principal de la competició de LaLiga.

Un dels projectes més icònics d’aquesta col·laboració és LaLiga Genuine Santander. Tant és així que Banc Santander, que ha estat un dels motors principals d’aquesta iniciativa que es va iniciar en la temporada 2017-18, i LaLiga estan treballant conjuntament en un model per a continuar patrocinant aquesta competició que ha suposat que LaLiga, juntament amb la seva Fundació, sigui la primera lliga de futbol professional del món que compti amb una competició per a futbolistes amb discapacitat intel·lectual.

En paraules del president de LaLiga, Javier Tebes, “agraïm la confiança que han dipositat en LaLiga durant aquests anys i estem convençuts que continuarem col·laborant en futurs projectes amb Banc Santander per al creixement i foment de totes dues marques”.

Antonio Simões, responsable regional d’Europa i Conseller Delegat de Santander Espanya, va subratllar que estan “encantats de la nostra col·laboració amb LaLiga durant tots aquests anys i animats a explorar altres vies de col·laboració”.

Iniciatives

Totes dues entitats han desenvolupat una estreta relació durant les sis temporades en les quals han col·laborat juntes aconseguint assoliments que van més enllà del que a presència publicitària es refereix i que han suposat projectes estratègics de desenvolupament nacional i internacional, en entorns digitals i a nivell experiencial per als fans del futbol.

Cal destacar iniciatives com LaLiga Global Network, que va permetre a LaLiga, en col·laboració amb Banc Santander i Universia, fer el pas definitiu en la seva internacionalització amb la creació de la xarxa de delegats de LaLiga Global Network que avui compta amb un total de 44 professionals presents en 41 mercats internacionals.

L’educació ha estat un altre dels pilars en la relació de LaLiga i Banc Santander, que van conjuminar esforços amb LaLiga ProPlayer per a impulsar la formació universitària i la creació de beques esportives als EUA per a jugadors de categories inferiors, així com la creació en 2021 del programa formatiu per a futbolistes professionals en actiu.

D’aquesta manera, Global Players Program de LaLiga Business School va ser el primer d’aquest tipus entre les grans lligues europees que ha comptat amb la presència de 30 jugadors en la seva primera edició.

En matèria d’entreteniment i desenvolupament digital cal destacar el suport del Banc Santander a eLaLiga, la competició de eSports de LaLiga, així com el Santander Football Quiz, l’aplicació desenvolupada conjuntament per a entretenir, posar a prova i premiar, setmana rere setmana, als aficionats de LaLiga Santander. Projectes amb els quals el banc i LaLiga aconsegueixen connectar amb una comunitat més àmplia i una audiència més jove, claus en els seus objectius de negoci.

Pandèmia

Així mateix, durant el període de pandèmia, i a pesar que la competició futbolística va haver de suspendre’s durant un temps, LaLiga i el Banc Santander van unir les seves forces per a continuar entretenint als aficionats i van posar en marxa #LaLigaSantanderFest, un festival en línia en el qual mig centenar d’artistes i futbolistes es van citar per a recaptar fons enfront del Covid-19.

La sensibilització social de totes dues entitats ha marcat l’associació en les últimes temporades amb altres projectes com a Fam a 0, les col·laboracions amb el Banc d’Aliments o aportacions econòmiques a projectes nacionals i internacionals de la Fundació LaLiga per als més desfavorits.

La temporada 2022/23 serà per tant l’última temporada de col·laboració com a patrocinador principal de la Competició i totes dues entitats han expressat el seu compromís d’afrontar-la amb la mateixa dedicació i predisposició per a treure el màxim rendiment al patrocini i contribuir a la consecució dels objectius de creixement de tots dos.