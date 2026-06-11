Sis dels deu jugadors amb més valor de mercat dels que participen al Mundial que aquest dijous comença a disputar-se als Estats Units, Canadà i Mèxic pertanyen a clubs de LALIGA.
Segons dades de la web Transfermarkt, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Pedri, Jude Bellingham i Federico Valverde assoleixen conjuntament els 960 milions d’euros i converteixen LALIGA en la competició amb més presència a la part alta d’aquesta classificació.
El seu valor no es limita a la xifra de mercat, ja que aquests sis jugadors estan cridats a assumir un paper protagonista amb les seves seleccions i aspiren a arribar lluny. Espanya comptarà amb Lamine Yamal i Pedri; França tornarà a confiar en Mbappé; i Brasil tindrà en Vinícius Júnior un dels seus principals arguments ofensius. Bellingham i Valverde també tindran un paper rellevant amb Anglaterra i Uruguai, respectivament.
Aquesta presència s’estén també a futbolistes amb lideratge dins el vestidor. Tres capitans que competiran al Mundial de 2026 juguen actualment a LALIGA: Mbappé com a líder de la selecció francesa, Mathew Ryan com a capità d’Austràlia i José María Giménez com a referent de l’Uruguai.
En aquesta combinació d’estrelles consolidades i talent emergent destaca també el cas de Lamine Yamal, que arriba com una de les grans referències d’Espanya després d’assentar-se com una de les figures del FC Barcelona. Al seu costat hi haurà Pedri, que va tancar la temporada amb nou assistències, la tercera millor xifra de LALIGA EA SPORTS. Dos jugadors que reflecteixen la capacitat dels clubs de LALIGA per acompanyar el creixement dels joves fins a convertir-los en protagonistes internacionals.
Per la seva banda, Mbappé afronta el campionat després de tancar la temporada com a màxim golejador de la lliga espanyola, amb 25 gols, i amb la possibilitat de conquerir el seu segon títol amb França. El davanter es troba, a més, a cinc gols de convertir-se en el màxim golejador històric dels Mundials.
Un altre jugador del Reial Madrid, Vinícius Júnior, disputarà la seva segona cita mundialista després de tancar la temporada amb 16 gols i cinc assistències, mentre Bellingham intentarà recuperar el protagonisme mostrat a Qatar 2022, on va marcar en el seu debut i es va convertir en un dels golejadors més joves d’Anglaterra en un Mundial. Per la seva banda, Valverde arribarà com una peça clau de l’Uruguai després de disputar 33 partits de LALIGA EA SPORTS, 31 com a titular, i signar cinc gols.
Des d’Espanya, França o Noruega fins a Argentina, Brasil, Uruguai o Mèxic, la petjada de LALIGA travessarà el mapa del torneig, ja que divuit dels vint clubs de LALIGA EA SPORTS aporten almenys un futbolista al campionat, una representació que estendrà el segell de la competició espanyola per tots els continents. També hi haurà representants de la lliga espanyola en seleccions com les de Marroc i Senegal, així com Japó i Austràlia, cosa que reflecteix la dimensió internacional de LALIGA.