LaLiga repeteix com a marca espanyola amb més valor de la indústria de l’esport i l’entreteniment

La consultoria global Brand Finance ha fet públic el seu informe anual sobre el valor i l’Índex de Fortalesa de Marca de les principals empreses i organitzacions del món, que atorga una puntuació màxima de 100. Un rànquing on LaLiga torna a estar entre les 50 marques més valuoses a Espanya, ocupant el lloc 37, sent, a més, la primera al camp de la indústria esportiva i l’entreteniment.

En concret, el valor de marca de LaLiga ha augmentat un 4,2% en comparació amb la darrera edició d’aquest estudi, i un 34% respecte de l’edició del 2019, any en què apareixia per primera vegada al rànquing, en el lloc 50. Per tant, LaLiga no només ha consolidat el seu valor al llarg d’aquests anys, sinó que l’ha augmentat significativament en només tres anys.

A més, LaLiga és l’única organització esportiva i d’entreteniment que apareix entre les 100 marques destacades en aquesta edició, i es posiciona quant a valor de marca per sobre de firmes líders com Telecinco, Red Eléctrica, Carbonell, San Miguel, Cruzcampo o Bankinter, entre altres.

El fet que LaLiga segueixi sent l’única competició esportiva en aquest estudi, i que any rere any vagi escalant posicions augmentant el seu valor de marca, segons els criteris de Brand Finance, prova la importància del futbol nacional a la societat ia l’entramat empresarial d’Espanya, reforçant-ne la reputació internacional.

Prova d’aquest valor en alça és la materialització a principis d’aquest any de l’acord amb el fons CVC per al desenvolupament del projecte estratègic LaLiga Impulso, amb què s’invertiran a LaLiga 1.994 milions, que permetran als clubs espanyols emprendre els projectes necessaris per garantir el creixement global, ja que es comprometen a destinar almenys un 70% dels recursos a inversions en infraestructura, desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, incorporació de talent, estratègia de comunicació, pla d’innovació i tecnologia i pla de desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials.

El juliol del 2022 s’hauran injectat els primers 1.000 milions d’euros d’aquest acord i al llarg dels 2023 i 2024 es rebrà la resta del capital la inversió del qual permetrà a tots els clubs de LaLiga avançar en 20 anys els seus processos de modernització.