LaLiga renova Mediapro com a agència audiovisual internacional

L’Òrgan de Control de la Gestió dels Drets Audiovisuals de LaLiga ha aprovat la renovació de Grupo Mediapro com a agència audiovisual internacional per a un període que abasta l’any que queda del contracte actual més de 5 anys més. La proposta, que va ser aprovada per unanimitat a la Comissió Delegada, ha estat sostinguda per una gran majoria dels membres de l’Òrgan de Control de TV.

Aquesta renovació, que millora considerablement les actuals condicions comercials, suposa la ratificació del pla de creixement internacional projectat des de LaLiga que comptarà amb Mediapro com a agència a tots els territoris excepte MENA i Amèrica del Nord, en què LaLiga ja compta amb partners regionals.

Amb aquest acord LaLiga espera continuar creixent de manera sostinguda els propers 5+1 anys als territoris que preveu el nou contracte d’agència internacional.

Fruit del treball d’internacionalització fet des de LaLiga en els darrers anys, el reconeixement de marca i el potencial de creixement audiovisual, LaLiga va indicar que es beneficia de millors condicions als honoraris de l’agència internacional, significant retribucions variables més baixes per a l’agència i, per tant, valors absoluts més baixos, cosa que en definitiva repercuteix en unes condicions més favorables per a LaLiga.

El nou acord estableix una estratègia a mitjà termini en què LaLiga liderarà els aspectes relacionats amb l’estratègia audiovisual, l’anàlisi de mercat, els terminis per acudir a cadascun dels mercats, etc., de manera directa o a través de companyies participades del grup. Aquest treball, després de la confirmació a l’Òrgan de Control d’avui, es farà en coordinació amb Grup Mediapro com a agència audiovisual internacional.

Així mateix LaLiga, a la seva Comissió Delegada, ha acordat la constitució d’una joint venture al 50% amb Ocho Sport Advisors liderada per Simon Denyer, per treballar en conjunt l’estratègia audiovisual de LaLiga, fet que suposarà una transformació de l’esmentada estratègia audiovisual global a escala nacional i internacional.

La joint venture, de nom PEAK, comptarà així amb el coneixement de Simon Denyer ex CEO de DAZN i Perfom, a més de la seva experiència liderant alguns dels canvis més grans en la comercialització de drets esportius, a través d’innovacions en matèria digital, estratègies de data driven i OTT.