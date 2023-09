LALIGA registra un augment d’audiències televisives aquesta temporada

Les quatre primeres jornades de LALIGA EA SPORTS han aconseguit una audiència un 2.9% major (333.000 espectadors més) que en les mateixes jornades de la temporada passada. Mentre que el creixement de LALIGA HYPERMOTION s’eleva fins al 53,1% (344.000 espectadors). Aquesta informació suma les audiències ofertes per Kantar i un estimat de OTT dels operadors, basada en l’històric.

Aquestes dades confirmen l’interès que desperta la competició que continua augmentant les seves audiències televisives, sense comptar amb una altra mena de dispositius. Destaquen especialment les dades de LALIGA HYPERMOTION, que, a més de respondre a un interès esportiu ja que s’espera una temporada de les més emocionants dels últims anys, són fruit també de l’èxit de la nova estratègia posada en marxa per LALIGA amb la venda no centralitzada dels drets de LALIGA HYPERMOTION, que ha suposat facilitar l’accés a LALIGA a una audiència que no el tenia. A més, aquesta temporada també s’han estrenat nous continguts i formats en les retransmissions de partits dirigits a atreure nous públics i oferir novetats als aficionats més fidels.

Així, els aficionats estan gaudint d’aquesta temporada d’uns grafismes més dinàmics amb l’aplicació de la tècnica stop motion, que permet visualitzar les estadístiques amb imatges dels jugadors en diverses posicions i actituds. A més, s’han estrenat nous usos de les cambres: en banquetes, càmeres aèries, càmeres de cinema en els túnels, entre altres novetats, buscant sempre la millor experiència per a l’aficionat.

LALIGA EA SPORTS està mostrant també les novetats incloses en el sistema d’incentius posat en marxa des de LALIGA per a promoure una major disponibilitat dels clubs per a facilitar enregistraments en el vestuari o una major participació dels jugadors en les retransmissions, que busquen oferir la millor experiència possible als aficionats.

Si ampliem la comparació a altres esports, la dada és més revelador encara, ja que, des del començament de LALIGA l’11 d’agost, el futbol continua sent l’esport més vist en la televisió de pagament, i és que vuit de les deu emissions esportives en directe més vistes corresponen a partits de LALIGA EA SPORTS, i el 58% del consum total d’esport en directe en aquest període prové de trobades de LALIGA EA SPORTS I LALIGA HYPERMOTION.