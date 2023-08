LALIGA reforça la seva lluita contra el racisme

LALIGA i els clubs van anunciar aquest divendres que posen en marxa la iniciativa ‘LALIGA vs Racisme’ per a recordar a la societat el seu compromís d’eliminar qualsevol indici d’odi i intolerància de la competició, a poques hores que arrenqui la nova temporada de futbol.

Segons un comunicat de premsa de LALIGA, la institució ha creat la plataforma ‘LALIGA vs Racisme’ destinada a treballar per l’erradicació del racisme en l’àmbit del futbol que busca continuar amb el treball d’educació, prevenció i actuació, per a “frenar comportaments i actituds violentes i d’odi a tots els nivells”.

Es tracta d’una plataforma (‘www.laligavsracismo.com’) que “aglutinarà” totes les accions impulsades per LALIGA contra la violència i la intolerància i que “ajudarà” a reforçar la contundència de la institució en la seva lluita contra el racisme, creant un espai en el qual compartir projectes i recursos, visibilitzar iniciatives i conjuminar forces per aquest objectiu comú.

L’organització va explicar que la plataforma serà un espai en el qual “tots estaran convidats a participar”, entre els quals es troben els clubs, aficionats, institucions i, en definitiva, tots “els que vulguin sumar-se a aquest propòsit de tolerància zero davant el racisme”.

La web inclou, a més, accés directe al canal de reporti de LALIGA, perquè qualsevol persona pugui alertar en cas de presenciar un “acte violent o discriminatori” dins o fora dels estadis. ‘LALIGA vs. Racisme’ compta amb el suport de fans i clubs i ha estat comunicada a institucions, associacions esportives i competicions, entre les quals es troben el Consell Superior d’Esports (CSD), la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), l’Associació de l’Esport Espanyol (Adesp), ajuntaments i comunitats autònomes, Aficions Unides, l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), Lliga F, la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS) o l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB).

Com a part de ‘LALIGA vs. Racisme’, tant la institució com els clubs arrencaran la temporada amb iniciatives globals a favor de la tolerància, el respecte i la inclusió. Es tracta d’una campanya que podrà veure’s tant en els estadis com a través de la retransmissió televisiva, en el seu senyal nacional i internacional.

Quant a la part visual, es posarà cartelleria fixa en els estadis de la iniciativa, adhesius en els seients i braçalets de capità que posi ‘LALIGA vs. Racisme’. Tots ells amb un focus en els aficionats, a qui es demana que facin un pas al capdavant per a “ajudar a combatre i detectar aquests actes violents en els camps”.

Aquesta acció se suma a les nombroses iniciatives posades en marxa tant per part de LALIGA com pels clubs en temporades anteriors que tenen a veure amb la prevenció i la formació en matèria de violència i tolerància, així com en la repulsa i la denúncia de qualsevol tipus d’acte violent o d’odi que es produeixi en els estadis i fora d’aquests. Entre elles, la patronal realitza escrits de denúncia cada setmana davant el Comitè de Competició de la RFEF i a la Comissió antiviolència, dependent del Ministeri d’Interior, amb les consignes i càntics insultants o intolerants que es realitzen en els estadis.

A més, proactivament LALIGA i els seus clubs recorren a la justícia per a erradicar el racisme i la xenofòbia en els camps, interposant denúncies davant la Fiscalia de delictes d’odi i la justícia ordinària dels Jutjats d’Instrucció locals on es produeixen els incidents.