LaLiga recupera l’esperit inspirador de Luis Aragonés per a la seva nova campanya￼

La patronal de futbol professional espanyol ha llançat la seva campanya ‘Alguna cosa a dir’ en la que, gràcies a la tecnologia, es pot veure i escoltar de nou el mític entrenador Luis Aragónes que, mantenint la seva personalitat motivadora, que ho ha convertit en una de les figures més rellevants d’aquest esport al nostre país, convida a tots els aficionats a ser incondicionals de les persones, a no deixar a ningú enrere, a continuar fent grans coses i a gaudir de cada partit i de cada moment.

Per a la realització d’aquest projecte LaLiga ha comptat amb el suport de la família de Luis Aragonés, que ha volgut sumar-se a aquest homenatge per a traslladar els missatges de companyonia, perseverança i superació representats en la figura del jugador i entrenador que va deixar la seva petjada en 12 equips del campionat.

“El futbol forma part de les nostres vides. La victòria, la derrota, la força per a mantenir-se a dalt o aixecar-se quan toca. L’esforç, la companyonia, no deixar a ningú enrere, apuntar pel cap alt alt o fer sempre el correcte. El joc net. Des de LaLiga tenim la responsabilitat d’inspirar a les persones a través dels valors positius que té el nostre esport. No se’ns ocorre millor ambaixador que Luis Aragonés, jugador, entrenador i part de les nostres vides, per a motivar-nos a fer coses grans en el nostre dia a dia. No és futbol, és la vida!”, va afirmar Ángel Fernández, responsable de Marca Global i actius de LaLiga.

“Mira que he donat xerrades al llarg de la meva vida, però em faltava alguna cosa per dir. Gràcies per haver estat la meva inspiració. Perquè porten vostès fent coses grans tota la vida”, comença el discurs de Luis Aragonés.

I continua dient: “Escoltin-me. Fer coses grans és donar la vida pel que mestresses. És ser incondicional, no d’alguna cosa, d’algú. És posar-se el braçalet de capità quan toca, i quan no toca també. I no deixem a ningú enrere. El que passa en el camp no queda en el camp. Fer coses grans és gaudir cada partit com si et fos la vida en això. Així que ara surtin aquí fos i facin que el món s’inspiri en vostès. Perquè creguin-me quan els dic, que quan fas una cosa gran, vius per sempre. No és futbol. És LaLiga. La nostra Lliga”.