LaLiga, reconeguda com la marca esportiva espanyola més valorada

El grup de consultoria global Brand Finance ha publicat el seu informe anual en el qual calcula el valor i l’Índex de Fortalesa de Marca de les principals empreses i organitzacions d’Espanya. En el rànquing de 2023, LaLiga revalida la seva posició en el Top 50 organitzacions més valuoses d’Espanya, i se situa com la marca de major valor de la indústria esportiva en aquesta edició, després d’haver augmentat el seu valor en un 1,8% i aconseguir així una fita històrica, ocupant el lloc 37 en valor de marca d’un llistat encapçalat per empreses com Santander, Zara i Movistar.

Aquest creixement en el valor de marca ha estat possible gràcies a la “qualitat” i la “competitivitat” demostrada per LaLiga en els últims anys, segons Brand Finance. A més, la patronal ha demostrat la seva solidesa financera amb acords com el de CVC per a la injecció de fons que permetran un creixement exponencial de la competició, així com amb l’aconseguit amb EA Sports per als drets de denominació a partir de la pròxima temporada.

Un altre dels motors de creixement que han fet possible arribar a aquesta posició ha estat la volta dels aficionats als camps de futbol després de la fi de les restriccions per la pandèmia, tornant així a les xifres d’ingressos prèvies a la crisi sanitària i que fan possible unes previsions de futur molt positives.

Top10 de marques

A més del seu valor, LaLiga ha demostrat també la seva fortalesa com a marca, des de la seva inclusió en 2019 com la primera marca esportiva en el rànquing de Brand Finance, LaLiga continua sent la primera d’aquesta indústria en el llistat.

De fet, enguany puja tres llocs respecte a l’any passat, situant-se en la vuitena posició, amb la mateixa puntuació que Estrella Damm, i per sobre de marques de reputació mundial com Repsol, Zara, Banc Santander, o Iberdrola.

Òscar Mayo

El rànquing d’enguany ha reflectit un canvi important en els guardians de marca (principals directius) més destacats. La situació d’incertesa econòmica ha fet que només els que han sabut mantenir un lideratge comercial i la inspiració en els canvis positius hagin aconseguit continuar impulsant les marques que lideren. Alguna cosa que també han aconseguit després d’haver entès la necessitat de desenvolupar i implementar una estratègia enfocada a resultats adaptada al context soci econòmic actual.

Així, i valorant aquests nous paràmetres, Óscar Mayo, director general executiu de LaLiga, es posiciona en aquesta edició, en tercer lloc, del rànquing i compta a més amb l’índex d’aprovació dels empleats més alt i la millor puntuació en la comprensió de la importància de la marca i la reputació per a l’organització.

Aquest reconeixement suposa una fita històrica per a un directiu de la indústria esportiva, al qual només superen grans referents empresarials com Juan Roig, president de Mercadona que ocupa la primera posició, i Javier Sánchez-Prieto, CEO d’Ibèria, en segon lloc.

Però més destacats són els noms que ocupen els llocs successius, i que mostren el canvi de tendència en els criteris valorats quant a una bona gestió de marca, ja que després d’Óscar Mayo se situen José María Álvarez-Pallete López, president executiu de Telefónica, i José Manuel Entrecanales, president executiu d’Acciona.