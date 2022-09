LaLiga recolza a la competició femenina en el conflicte amb les àrbitres

LaLiga i els seus clubs de futbol van manifestar aquest divendres el seu “suport” a la Lliga F davant el que consideren un “conflicte instigat” des de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per les condicions del col·lectiu arbitral femení.

En un comunicat, LaLiga va lamentar els “obstacles i traves que tracten de retardar” l’inici de la competició femenina de futbol a Espanya.

Al seu judici, es tracta d’un intent de tacar “el seu bon fer i predisposició” en la seva lluita per la visibilitat i el creixement del futbol femení, fins al punt d’entendre que s’està “instrumentalitzant a l’estament arbitral i perjudicant greument la Lliga F”.

Demanen una solució

LaLiga va advocar per una solució del conflicte amb les àrbitres amb l’objectiu que tots els implicats puguin formar part d’una jornada històrica per al futbol espanyol “sense atendre altres parts que no pretenen sinó retardar la professionalització total del futbol femení”.

El conflicte es manté a poques hores que doni principi una temporada històrica en la Lliga F, la primera lliga professional de futbol femení a Espanya, que des que va tirar a caminar fa uns mesos “ha aconseguit grans fites” i que transmet una “imatge de professionalitat, ambició, capacitat i potencial de creixement sostenible”.