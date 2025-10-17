LaLiga reafirma el seu compromís amb el diàleg i la reunió amb AFE sobre el partit a Miami￼

LaLiga, a través d’una carta del seu president, Javier Tebas, ha tornat a reiterar en una nova carta dirigida a David Aganzo, president de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), la seva “plena disposició” a mantenir la reunió que demana el sindicat de futbolistes per a tractar el tema del partit a Miami de LaLiga del pròxim 20 de desembre entre el Vila-real CF i l’FC Barcelona, amb tres noves dates alternatives a les tres anteriors que s’havien facilitat per part de la patronal.
En la missiva, LaLiga expressa la seva voluntat d’organitzar la reunió i de garantir la participació de tots els convocats a la trobada, “oberts a articular un format híbrid que permeti l’assistència telemàtica dels qui no puguin desplaçar-se per raons d’agenda”.
Prèvia a aquesta nova carta, en un comunicat anterior, LaLiga va manifestar que “en cap moment ha existit una negativa a mantenir aquesta reunió. Per contra, des del primer contacte, una vegada constatada la impossibilitat d’assistir en la data prevista ni de manera presencial, ni telemàtica, a causa dels compromisos d’agenda prèviament adquirits i inajornables, que afectaven assumptes de vital importància”.
A més, la patronal va recalcar que “AFE ha mantingut de manera inflexible una data assenyalada unilateralment, malgrat haver estat informada prèviament de la impossibilitat d’assistència a aquesta reunió per motius d’agenda”.
LaLiga va subratllar la seva voluntat de trobar una solució que afavoreixi el diàleg, insistint que “qui no ofereix alternatives ni mostra disposició a consensuar, fixant reunions de manera unilateral, demostra una falta de voluntat real de diàleg”. L’organització va lamentar també “el canvi de criteri i les contradiccions estimades en les últimes comunicacions que dificulten la consecució de l’objectiu principal de la reunió: afavorir un diàleg útil que permeti explicar el projecte”, reiterant la seva disposició a continuar buscant punts de trobada.
Malgrat aquests esforços per part de LaLiga, Aganzo, en un fòrum recent, va expressar el seu descontentament, comentant que el president de LaLiga “és un home molt ocupat, però quan s’ocupa un lloc de responsabilitat, cal saber quins temes són importants i quins no. Li vaig donar opcions per a fer una videotelefonada, però no va haver-hi manera. Jo puc cridar a qualsevol, però sempre que vulguin”. Una opinió que contrasta amb la disposició mostrada prèviament per LaLiga per a flexibilitzar les condicions i facilitar el diàleg a través de diverses alternatives de dates i formats.