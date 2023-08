LALIGA presenta una denúncia contra el PSG davant la Comissió Europea

LALIGA va anunciar aquest dissabte la presentació d’un escrit davant la Comissió Europea per a denunciar que els mecanismes de finançament del PSG generen una greu distorsió en el mercat interior de la Unió Europea. Segons va exposar en un comunicat, aquesta norma, aplicable des del 12 de juliol de 2023, afecta a les subvencions estrangeres concedides per Estats de fora de la UE a empreses que exerceixen una activitat econòmica en el mercat interior, incloses aquelles que procedeixen d’empreses públiques controlades directament o indirectament per un Estat, comprenent fins i tot aquelles concedides en el període de cinc anys anteriors a l’aplicació del citat Reglament.

Per això, LALIGA va presentar una denúncia en considerar que l’equip de futbol francès, propietat de Catar, ha rebut subvencions estrangeres per part aquest país, “la qual cosa li ha permès millorar la seva posició competitiva i generar importants distorsions en diversos mercats nacionals i de la UE”.

En concret, sosté en la denúncia que el club gal “obté recursos en condicions fora de mercat que distorsionen diferents mercats íntimament relacionats, permetent que amb aquestes subvencions estrangeres el PSG pugui contractar els millors futbolistes i entrenadors molt per sobre de les seves possibilitats en un escenari normal de mercat i obtenir ingressos per patrocinis esportius per xifres que no es corresponen amb valors a preu de mercat”.

Al seu judici, aquesta circumstància “li permet millorar, d’altra banda, el seu rendiment esportiu, a part d’afectar la capacitat de contractació dels clubs rivals”. Així mateix, indica que aquest millor posicionament esportiu “permetria al PSG millorar, a més, la seva posició competitiva en els mercats adjacents a la competició esportiva (per exemple, els mercats de comercialització audiovisual de les competicions o el mercat de patrocinis), determinant amb això un augment artificial del valor del club en el mercat”.

LALIGA va assegurar que confia que la Comissió Europea, gràcies a aquesta nova eina normativa, prengui les mesures necessàries per a eliminar distorsions de mercat com les descrites, que perjudiquen greument l’ecosistema esportiu.