LaLiga presenta el seu Pla Nacional d’Optimització i Millora de Planters

LaLiga ha anunciat aquest dijous la creació d’un Pla Nacional d’Optimització i Millora de Pedreres, un projecte que implicarà els clubs de LaLiga Santander i LaLiga Smartbank i que s’ha presentat durant la VI Trobada de Planters a Pamplona. Segons va explicar LaLiga, aquest pla, que ara veu la llum després de 6 anys de treball, “recull les àrees estratègiques i espais de millora per a portar a un nou nivell el futbol basi nacional” i ha estat possible que es dugués a terme gràcies “a l’esforç col·lectiu dels clubs” que componen el futbol professional a Espanya. Es tracta de “un punt d’inflexió en la història del futbol basi espanyol”, que a més, va ser presentat en El Sadar, triat com a Millor Estadi del Món 2021.

Durant els últims sis anys, LaLiga ha treballat amb els clubs per a trobar els espais de millora i la professionalització en el futbol basi espanyol a través de jornades com les Trobades de Pedreres que s’organitzen des de 2016. A partir d’aquí s’ha creat aquest pla conjunt en el qual s’intentarà optimitzar els recursos i els processos per a tractar d’augmentar la competitivitat i el nivell de manera col·lectiva.

El Pla Nacional d’Optimització i Millora de Planters té relació amb el nou ‘Pla Impuls’, perquè en tots dos s’incentiva a la inversió en infraestructures i en tecnologia, aspectes que afecten tant el primer equip com a la pedrera dels clubs.

El responsable de Projectes Esportius de LaLiga, Juan Florit, es va mostrar molt content amb el projecte presentat i amb el treball que es desenvolupa en l’organització durant anys. “Des de LaLiga ens hem compromès i responsabilitzat de manera expressa a ser part en la consecució de les metes dels clubs en formalitzar aquest projecte”, va comentar.

“Les àrees i indicadors que componen el pla sorgeixen de diversos anys d’estudi i anàlisi, tant individual com col·lectiu, dut a terme des de LaLiga, i la consecució dels objectius es planteja a llarg termini, destacant elements qualitatius per davant del quantitatiu: apostem per la qualitat i el creixement sostenible a través d’una visió ambiciosa, però realista”, va explicar el directiu.

Per part seva, el director de Competicions de LaLiga, Luis Gil, creu que “l’element de visió de conjunt és la clau del Pla”. “Treballant de manera col·lectiva s’aconseguirà un creixement molt major per a tot el futbol basi en unir la força de totes aquestes iniciatives individuals d’èxit que els clubs estan duent a terme en els últims anys”, va apuntar, destacant la bona disposició dels clubs a col·laborar i compartir els seus coneixements en benefici del conjunt del futbol espanyol.

Un pla estructurat en cinc pilars

El Pla té cinc àrees estratègiques, l’evolució de les quals podrà mesurar-se a través d’una sèrie d’indicadors per als quals s’establiran objectius a mitjà i curt termini. Aquestes àrees són les infraestructures i recursos, l’atenció integral al jugador, el desenvolupament i transferència al futbol professional, el model formatiu i transferència a la competició i l’estructura i desenvolupament de professionals.

En referència a les infraestructures i recursos, es posa molt èmfasi perquè els equips puguin millorar les seves ciutats esportives per a equipar-les amb les millors eines tecnològiques, a més del programari creat per LaLiga Tech, LaLiga Academy Manager, així com un impuls a la utilització de ‘big data’ en les categories inferiors.

Un altre dels punts d’interès és la formació dels jugadors des de diferents facetes més enllà de l’esportiu, és a dir, tant la part acadèmica com els aspectes psicològics o la cura de la salut mental. LaLiga i cada club aniran definint objectius per als jugadors que estiguin cursant tant Batxillerat com estudis universitaris, alguna cosa que l’organització porta fent des de 2019, quan va llançar LaLiga ProPlayer per a oferir beques d’estudis i esport a jugadors de l’esport basi espanyol per a poder anar a universitats dels Estats Units.

Quant al desenvolupament i transferència al futbol professional, es busca que els clubs espanyols tinguin un desenvolupament sostenible “a través de les seves pedreres, la detecció i retenció de talent a Espanya” i a “una major racionalitat financera en el mercat de fitxatges”.

LaLiga també posa l’èmfasi en la metodologia de les pedreres espanyoles, tant en la filosofia com en el pla de formació que tenen els clubs i que forma una part important de la identitat que cada equip té.

El cinquè i últim pilar està més enfocat en la professionalització de les pedreres, situant uns requisits més exigents per a la formació, especialització i estabilitat dels tècnics, tasca en la qual ja s’ha treballat en els últims anys mitjançant LaLiga Training Hub, un espai on els clubs del futbol professional comparteixen els seus coneixements i experiències.

El Pla arriba en un moment en el qual les pedreres espanyoles ja són referents a nivell mundial. Segons estudis de CIES Football Observatory de l’any 2022, LaLiga és la primera competició europea en minuts jugats pels seus canteranos i, en la passada temporada, 7 dels 10 clubs europeus amb més minuts jugats pels seus canteranos van ser espanyols.