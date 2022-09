LaLiga obre les portes per l’emoció del tancament del mercat de fitxatges

Més de 20 mitjans de comunicació nacionals i internacionals van acudir ahir a les oficines de LaLiga des de les sis de la tarda fins a la una de la matinada per a seguir en temps real el tancament del mercat de futbol a Espanya i veure com es treballava en la war room amb les transaccions de jugadors gestionades en els últims minuts. LaLiga va celebrar una jornada de portes obertes que va despertar un gran interès, com a prova el fet que molts d’aquests mitjans van decidir fer programes especials en directe a través dels seus canals socials i en plataformes com Twitch durant més de 12 hores amb connexions en directe i declaracions de directius de LaLiga.

Aquesta cobertura informativa marca una fita per al futbol espanyol, responent així a les demandes de mitjans de comunicació i seguidors, que viuen sempre aquest dia amb màxima emoció i volen seguir tots els moviments minut a minut. Obrir les portes de LaLiga en un dia tan important “és una forma de mostrés encara més pròxims i transparents i fer partícips a tots d’unes operacions que seran claus per a l’esdevenir de la competició”, segons va destacar en un comunicat.

A més, les marques patrocinadores de LaLiga Santander i LaLiga SmartBank també van voler ser part d’aquest dia, per la qual cosa els periodistes que estaven allà treballant van poder gaudir dels productes de Burguer King, Mahou i Cabreiroá perquè no haguessin d’absentar-se en cap moment. En l’esportiu, es van viure hores plenes d’emoció i amb molts nervis, sobretot en les últimes hores on els rumors de bombes posaven a tothom en alerta.

L’FC Barcelona va tenir un paper protagonista en ser un dels quals més activitat va registrar en aquesta última jornada, perquè Aubameyang, Dest, Abde i Braithwaite van aconseguir nous destins, i Héctor Bellerín, un dels noms del dia, vestirà la samarreta blaugrana. També ho farà Marcos Alonso, que, després d’estar en boca de tots des de primera hora, va obtenir per fi la carta de llibertat del Chelsea i és inscrit en LaLiga aquest divendres.

Un altre equip català, l’Espanyol, va donar la campanada en els últims minuts fitxant el culer Braithwaite. El Girona va ser un altre dels més actius en registrar cinc jugadors durant el dia d’ahir (Toni Villa, Manu Vallejo, Oriol Romeu, Fuidias i Gazzaniga). Mentrestant, a València es tancaven múltiples operacions amb Carlos Soler destino al PSG i amb l’arribada de Kluivert a la capital del Túria.