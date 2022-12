LaLiga porta la Marca Espanya a Doha a través de l’esport amb el primer LaLiga TwentyNine’s a l’estranger de la mà del xef Dani García￼

LaLiga, a fi d’expandir la Marca Espanya a nivell global, i en línia amb el seu procés d’internacionalització, ha apostat per conjuminar els millors productes de la gastronomia espanyola i l’esport, amb el futbol al capdavant, en un nou espai de LaLiga TwentyNine’s a Doha, la capital de Catar. El de Doha és el primer dels diversos espais que s’obriran al voltant del món i el primer també al país àrab, que comptarà amb la direcció de Dani García, un dels màxims exponents de la gastronomia espanyola contemporània amb 3 estrelles Michelin, portant així el sabor d’Espanya als paladars dels aficionats de Qatar.

Aquest és un nou concepte de ‘sports bar’, un espai on es combinarà, segons el comunicat de LaLiga, “la bona gastronomia i l’esport, envoltats d’experiències immersives, multisensorials i tecnològiques”. Un projecte que compta també amb el suport de Alfardan Hospitality, una filial del Grup Alfardan, que ofereix una variada cartera que inclou hotels, restaurants i spas exclusius a la regió, i que també servirà, per tant, perquè LaLiga consolidi així el seu compromís amb els fans de la competició espanyola a Orient Mitjà mitjançant una activació pionera, ja que crea un nou model de llicència a escala mundial i que pretén generar noves oportunitats per al sector.

En aquest sentit, el menú que s’oferirà en LaLiga TwentyNine’s inclou més de 30 plats diferents amb inspiració a Màlaga, la ciutat natal de Dani García. “Em fa molta il·lusió que tant Alfardan com LaLiga hagin confiat en nosaltres per a crear el menú d’aquest projecte. Quan ens ho van proposar el primer que vaig pensar va ser en la quantitat de seguidors que tenim de la millor lliga del món i la sort que tenim de poder crear un menú ad hoc per a un restaurant de LaLiga. Hem intentat donar-li aquest toc de sports bar, però amb una ànima espanyola que tant nosaltres com LaLiga compartim, crec que és el principi d’un acord que anirem evolucionant amb el temps, i on pretenem personalitzar-lo, creant plats i propostes específiques per a partits significatius com a derbis o clàssics”, ha assegurat el xef. Entre ells, alguns tindran temàtica relacionada amb LaLiga, com en el cas del “ElGranDerbi en un entrepà” o “Menja ElClásico tots els dies”.

Per part seva, Óscar Mayo, Director General Executiu de LaLiga, ha assenyalat que “obrir aquest extraordinari espai en el cor de Doha amb el nostre soci Alfardan Hospitality durant la Copa del Món és un gran pas per a arribar a milers d’aficionats i turistes que estiguin de pas per la ciutat. LaLiga TwentyNine’s marcarà un punt d’inflexió en el món de l’entreteniment. Estem combinant oci, esport i gastronomia per a oferir als nostres aficionats d’Orient Mitjà i del món una experiència única. La clau seran les experiències irrepetibles que s’oferiran en aquest sports bar reinventat”.

Aquest nou punt gastronòmic i esportiu està localitzat en el cor del districte de negocis de Doha, en les plantes 61 i 62 del Kempinski Residence & Suites des d’on es pot gaudir d’una vista panoràmica de West Bay. Aquest local que se suma als que ja existeixen a Madrid (Gran Via, 53) i Tarragona (PortAventura World).

Així, tant els aficionats a l’esport de l’emirat com els turistes que visitin la ciutat podran provar una experiència “divertida i tradicional” dins d’un espai amb essència espanyola, a més de gaudir de l’última tecnologia, ja que el local compta amb múltiples pantalles per a seguir competicions esportives en directe.

I és que aquest espai també disposarà de diferents àrees com una dedicada a exposició amb samarretes i altres articles de LaLiga Santander, graderies per a asseure’s en grup i veure les millors competicions esportives a nivell mundial, així com també una zona en la qual els amants dels ‘eSports’ podran demostrar totes les seves habilitats gràcies a la instal·lació de diverses PS5 per a poder jugar a la nova edició del EASPORTS FIFA23.