LALIGA obre les portes a un contingut més experiencial per a aficionats

LALIGA es prepara per a una temporada plena de canvis. Amb l’arribada d’EA Sports com title sponsor l’organització vol implantar noves fórmules que facin més atractiva l’experiència per als aficionats i, en concret, en l’àmbit audiovisual, alguna cosa que ja percebran els fans des de la primera jornada.

En aquest sentit, segons va avançar el mitjà especialitzat en economia esportiva ‘2Playbook’, la patronal aprofitarà la pròxima Junta de Divisió de LALIGA el dia 4 d’agost per a implantar un pot de 130 milions d’euros que premiï a aquells clubs que més col·laborin en la creació de contingut per a les retransmissions televisives tant els dies de partit com al llarg de tota la temporada.

La implantació d’aquest fons, que es repartirà mitjançant un ránking que calibrarà els mèrits de cada club en l’àmbit de la creació de contingut, també flexibilitzarà la relació entre ‘broadcasters’ i mitjans amb els clubs, ja que, conforme a aquest nou mètode, com més gran sigui la disposició i exposició per a originar continguts, major serà la retribució que percebran els clubs i, per tant, més material disponible i de major qualitat per als mitjans. No obstant això, aquesta mesura no estarà aprovada abans de la Junta de Divisió i que com apunta aquest mateix mitjà compta amb el suport dels clubs, ja que “és un canvi necessari que ajudarà a continuar alimentant el negoci”.

L’import d’aquest fons, d’acord amb càlculs efectuats per ‘2Playbook’, sortirà del 25% del repartiment audiovisual gràcies a l’indicador d’implantació social, un índex que té en compte aspectes com la recaptació mitjana dels abonaments de temporada, la taquilla, audiències de televisió i seguiment en les xarxes socials. Aquest import a partir d’ara es designarà segons la disposició dels clubs a millorar les retransmissions a través d’aquesta nova fórmula.

Igualment, la resta del repartiment audiovisual es continuarà destinant segons els criteris de 2015, és a dir, un 50% dels diners que rebran els clubs continuarà sent a parts iguals i el 25% restant es dispensarà concorde al rendiment esportiu de cada club en la competició regular.

Continguts

‘2Playbook’ també recull que els clubs ja han estat informats un a un del funcionament d’aquest nou sistema. Encara que no se sap encara si hi haurà imports mínims o màxims, les directives han pogut conèixer quin tipus d’accions es premiaran en aquesta classificació.

Referent a això, el ple de punts se situaria en 500 si els clubs es comprometen a participar en una llista composta per més de 30 accions. Entre elles, posar-se a la disposició de LALIGA i els broadcasters per a llançar contingut denominat Club Vídeo Day (22 punts), Mitjana Days (16 punts) o permetre captar imatges de recursos i històries complementàries que ajudin a potenciar la programació d’aquests canals. Addicionalment, aquest rànquing també premiarà a clubs que permetin dur a terme entrevistes en profunditat o reptes d’habilitats amb jugadors, accions que sumaran 16 punts cadascuna d’elles.

Unes altres de les accions que més importància tindran dins d’aquesta nova competició audiovisual entre clubs serà la predisposició per a participar, per exemple, en produccions o coproduccions de LALIGA amb plataformes com Netflix (de 8 a 10 punts), cessió d’espais per a fanzones o presència de jugadors en botigues per a signar autògrafs.

A més, durant els dies de partit, els clubs rebran punts, fins a un màxim de 38, per permetre entrar a les càmeres en vestuaris, de manera que es pugui veure de primera mà la xerrada dels entrenadors abans del començament de les trobades, entre altres detalls. Un model que ja se segueix en altres competicions esportives com en l’ACB o Eurolliga.

D’altra banda, si hi hagués algun club reticent a participar activament en aquesta mena d’accions, ‘2Playbook’ indica que LALIGA instarà els clubs a complir amb el reglament actual d’entrevistes flaix i superflash d’entrenadors i jugadors en les prèvies i els post-partits, amb l’objectiu que puguin passar el tall marcat per aquesta nova fórmula.

Aquesta nova fórmula per a crear un contingut audiovisual més atractiu està encaminada també a consolidar el repunt d’audiències experimentat per LALIGA després de la pandèmia. Segons 2Playbook, “en termes d’audiències, a Espanya i únicament en el que a televisió es refereix, havia repuntat un 0,5% fins a la jornada 34 en Primera Divisió, fins a 240 milions de teleespectadors, i la previsió és d’un avanç molt superior al final del curs davant totes les places europees i de descens que es van definir en el tram final”. Un negoci que mou en aquests moments “1.194 milions d’euros anuals” en comparació amb “els a penes 600 milions que es generaven abans de la venda conjunta dels drets”.