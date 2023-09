LALIGA mesurarà l’odi en xarxes socials amb la plataforma MOOD

LALIGA, emmarcada dins de LALIGA VS Racisme, acaba de llançar MOOD (Monitor per a l’Observació de l’Odi en l’Esport), una eina independent de monitoratge de la conversa en xarxes socials sobre l’esport a Espanya. L’objectiu de MOOD és registrar i mesurar el nivell d’odi i racisme de les converses que es produeixen en les xarxes socials sobre LALIGA. A través d’un exhaustiu rastreig, aquesta eina externa atorgarà una puntuació de 0 a 10 a les converses que continguin odi, així com el nombre de persones que han participat en elles i quants missatges o respostes s’han generat arran de les primeres. Així, en finalitzar cada jornada, MOOD mostrarà totes les mètriques registrades.

Aquest monitoratge es realitzarà amb la col·laboració de Séntisis i GroupM a través de la tecnologia de Séntisis Intelligence que analitza el llenguatge utilitzant un motor semàntic amb més de 50.000 regles lingüístiques i algorismes d’Intel·ligència Artificial, que permeten identificar i classificar els missatges per context i ús del llenguatge.

L’estudi inclou la detecció de les emocions dels usuaris, però a més diferents temàtiques que s’emmarquen dins del discurs d’odi com a racisme, assetjament o xenofòbia, segons indica un comunicat de LALIGA. Així mateix, també es realitza una anàlisi quantitativa quant al volum d’esments registrats i la seva viralitat en cada plataforma.

Jornada a jornada, MOOD anirà registrant tots els comentaris d’odi i es publicarà un reportatge d’anàlisi basada en les dades en temps real de la competició, amb la intenció d’analitzar l’evolució durant la temporada. Tota aquesta informació estarà recollida de manera permanent en ‘www.laligavsracismo.com’ i en ‘www.observatoriomood.com’.

Per part seva, LALIGA donarà recorregut a aquesta anàlisi setmanal en les seves xarxes socials a través de vídeos breus perquè tots els aficionats puguin veure aquesta informació i aconseguir augmentar, encara més, la sensibilització de la societat en veure exposats aquest tipus de comentaris i comentaris violents i racistes que es produeixen tots els caps de setmana amb el futbol com a escenari.

El llançament de MOOD pretén abastar la primera fase per a l’erradicació del racisme en el futbol, que se centra en la detecció d’aquests comentaris, ja que són el percentatge més gran de les converses d’odi sobre aquest esport. Aquesta identificació portarà a la següent fase de lluita efectiva contra la intolerància.

Contra el racisme

LALIGA, dins de les seves competències i a través dels departaments de Legal i d’Integritat i Seguretat, continuarà denunciant de manera contundent davant la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport, així com el Comitè de Competició de la RFEF qualsevol tipus de violència ocorreguda dins i fora dels estadis del futbol professional, com ha fet des de fa diverses temporades.

De la mateixa manera, LALIGA denunciarà i es personarà com a acusació en qualsevol procediment penal relacionat amb fets violents ocorreguts en l’àmbit del futbol. Al marge d’això, LALIGA ha sol·licitat formalment que es procedeixi a la modificació de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport i la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’esport, per a poder tenir competències en la matèria.