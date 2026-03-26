LALIGA llança un protocol pioner per a prevenir i actuar davant conductes de discriminació i assetjament en els estadis￼

LALIGA ha celebrat els dies 25 i 26 de març l’II Congrés d’Emergències en Estadis en l’estadi Riyadh Air Metropolità, una trobada que ha servit com a escenari per a la presentació del seu nou Protocol-Guia per a prevenir i actuar davant situacions de discriminació, assetjament i conductes de caràcter sexual en el futbol professional. Aquest protocol constitueix el primer model integral d’aquest tipus impulsat per una lliga de futbol professional a Europa, i suposa un pas endavant en la consolidació d’entorns segurs, inclusius i respectuosos en els estadis. Amb aquesta iniciativa, LALIGA va reforçar el seu paper com a referent en matèria de seguretat i benestar, avançant cap a un futbol en el qual la protecció de les persones sigui una garantia en cada partit.
El desenvolupament d’aquest Protocol-Guia respon a una visió proactiva per part de LALIGA, orientada a anticipar-se i establir estàndards abans que existeixin situacions de risc generalitzades. Lluny de respondre a una problemàtica estructural, aquesta iniciativa va néixer amb l’objectiu de reforçar un entorn que ja és segur, incorporant eines i procediments que permetin continuar elevant els nivells de protecció i atenció en els estadis.
En la presentació, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va destacar que el seu departament i LALIGA comparteixen “un compromís ferm amb una política de seguretat que situa a l’aficionat en el centre de totes les nostres actuacions. Aquest Protocol-Guia que avui es presenta és un exemple clar d’aquesta col·laboració i de la voluntat conjunta de continuar avançant en la protecció de les persones en els estadis.
“Vull ser molt clar, la protecció de l’aficionat està per sobre de tot. Defensem una política de tolerància zero enfront de qualsevol forma de violència, ja sigui sexual, de gènere o discriminatòria. No permetrem que l’odi, l’insult o la intimidació tinguin cabuda en el futbol”, va afegir
Marlaska va dir que “l’esport ha de ser, i continuarà sent, un espai de convivència, respecte i gaudi. Aquest protocol reforça la coordinació entre clubs i forces i cossos de seguretat de l’Estat, i ens permet continuar construint estadis més segurs, on qualsevol persona pugui viure el futbol amb llibertat i tranquil·litat.”
El protocol s’emmarca en el compliment del marc normatiu vigent, especialment del que s’estableix en la Llei 39/2022, de l’Esport, que reforça l’obligació de garantir entorns segurs i respectuosos. En aquest sentit, LALIGA no sols compleix amb les exigències legals, sinó que les transcendeix, desenvolupant un model propi que aspira a convertir-se en referència a nivell europeu.
El Protocol-Guia estableix un model d’actuació homogeni per a tots els clubs, basat en la prevenció, la detecció i una resposta coordinada davant qualsevol situació de discriminació o assetjament. L’enfocament situa a la persona afectada en el centre de l’actuació, garantint una atenció ràpida, eficaç i especialitzada.
El president de LALIGA, Javier Tebes, va indicar que “el futbol és una experiència col·lectiva que ha de viure’s amb seguretat, respecte i llibertat. Amb aquest protocol fem un pas decisiu per a situar a l’aficionat en el centre, reforçant la seva protecció i garantint que els estadis siguin espais on no tingui cabuda cap mena de violència o discriminació.
“Aquesta iniciativa”, va afegir, “reflecteix el compromís ferm de LALIGA i l’estreta col·laboració amb les institucions i les forces i cossos de seguretat de l’Estat per a avançar cap a un model de tolerància zero. No es tracta només de reaccionar, sinó d’anticipar-nos, prevenir i actuar amb eficàcia perquè el futbol continuï sent el que ha de ser: un gaudi per a tots”.
Entre les principals mesures contemplades destaquen la implantació de Punts i Salas Violetas en els estadis, la formació específica del personal implicat i la coordinació operativa entre seguretat, serveis sanitaris i autoritats competents, configurant un sistema integral de protecció dins de l’entorn esportiu.
Per a Enrique Cerezo, president de l’Atlètic de Madrid, “és un veritable honor que el Riyadh Air Metropolità hagi acollit la presentació del nou protocol i, d’aquesta manera, haver tingut l’oportunitat de subratllar el ferm compromís del nostre club per la responsabilitat social dins i fora del terreny de joc. Els valors del futbol es consoliden sobre el respecte en un entorn segur i allunyat de qualsevol comportament impropi de l’esport”.
L’esdeveniment va reunir representants institucionals, cossos i forces de seguretat de l’Estat, responsables d’emergències de clubs de futbol, personal sanitari i entitats especialitzades, amb l’objectiu d’avançar de manera conjunta en la implementació d’aquest model i consolidar un estàndard comú en matèria de prevenció i actuació davant aquesta mena de conductes.
Amb aquesta iniciativa, LALIGA va assenyalar que fa un pas decisiu en la seva estratègia per a situar la protecció de les persones en el centre de l’experiència en els estadis, alineant el futbol professional “amb els més alts estàndards europeus en matèria de prevenció, anticipació i resposta”.