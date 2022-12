LaLiga, la competició europea més representada a la final del Mundial

LaLiga, com ja va succeir en les semifinals, torna a ser, de les grans competicions en l’àmbit europeu, la que més jugadors aportarà a la final que es disputarà a partir de les 16 hores diumenge que ve en l’estadi Lusail de Qatar i que coronarà pels pròxims quatre anys a la millor selecció masculina de futbol del món. En total, dels 52 jugadors que poden disputar la trobada, 15 juguen actualment a LaLiga i formaran part d’un partit històric i inèdit en una final de Copa del Món, confirmant així que la competició espanyola continua sent una de les referències més potents de l’esport rei globalment.

Per clubs, Atlètic de Madrid i Bayern, tots dos amb 4 jugadors, seran els que més futbolistes tindran sobre el terreny de joc. En el cas de l’equip colchonero, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul i Ángel Correa defensaran la samarreta albiceleste, mentre que Antoine Griezmann anirà amb l’esquadra gal·la. Un altre club espanyol, el Sevilla FC, estarà representat per Gonzalo Montiel, Marcos Acuña i Papu Gómez, tres jugadors a les ordres del Lionel Scaloni, seleccionador argentí, que també és el mateix nombre de futbolistes que aportarà la Juventus a la cita.

Curiosament, Reial Madrid i FC Barcelona no són els principals clubs de la competició nacional en la llista de “convocats” de LaLiga per a aquesta final del Mundial, ja que no sols Atlètic i Sevilla els superen en aportació de jugadors, sinó que també el Reial Betis (Guido Rodríguez i Germán Pezzella amb l’Argentina) i Vila-real CF (Gerónimo Rulli i Juan Foyth amb l’Argentina), compten amb dos futbolistes que poden disputar el partit, igual que l’equip blanc (Karim Benzema i Aurélien Tchouaméni amb França) i el Barça (Ousmane Dembélé i Jules Koundé amb França).