LALIGA celebrarà del 10 al 13 d’abril de 2026 la primera Jornada Retro de la seva història, una acció inèdita en el futbol professional europeu en la qual 38 clubs de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION saltaran al terreny de joc amb nous equipaments inspirats en edicions icòniques del seu passat, acompanyats també pels àrbitres, que vestiran un disseny especial a través del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) de la RFEF.
La Jornada Retro LALIGA neix com una expressió tangible d’“un llegat molt viu”, convertint la història dels clubs en una experiència que s’emociona, se celebra i també es vesteix sobre el terreny de joc. Les samarretes històriques, reinterpretades per a la competició actual, actuen com un pont entre generacions, connectant els orígens de l’afició amb la forma en la qual avui es viu el futbol. Una iniciativa que uneix futbol i moda en el propi terreny de joc, situant a LALIGA com l’única de les cinc grans lligues europees a impulsar una acció conjunta d’aquestes característiques.
Durant la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS i la jornada 35 de LALIGA HYPERMOTION 38 clubs de LALIGA se sumaran a aquesta iniciativa, vestint nous equipaments retro inspirades en models històrics de la seva trajectòria. La Jornada Retro LALIGA dona forma a “la col·lecció que mai passarà de moda”, una proposta que converteix la història dels clubs en tendència contemporània. Els equipaments participants seran presentades dijous que ve 19 de març en la MBFWMadrid, portant el llegat del futbol espanyol a un dels principals aparadors internacionals de la indústria creativa. Una unió natural entre futbol i moda que transcendeix el terreny de joc i situa la identitat dels clubs en el centre de la conversa cultural.
Jaime Blanco, director d’Oficina de Clubs de LALIGA, ha destacat que “la Jornada Retro és una oportunitat única per a retre homenatge a la història dels nostres clubs i als símbols que han marcat a diverses generacions d’aficionats. És una manera de portar el passat al present i de continuar construint experiències i forjant el llegat que connecta emocionalment amb l’afició. Que aquesta col·lecció es presenti en La Gran Setmana de la Moda Espanyola és l’aparador perfecte per a projectar aquesta identitat més enllà del terreny de joc i situar el futbol en el centre de la conversa cultural i creatiu”.
La Jornada Retro LALIGA s’estendrà més enllà dels equipaments i del mateix desenvolupament dels partits, configurant-se com una iniciativa transversal que implicarà clubs, talents, llegendes, patrocinadors i diferents actors de l’ecosistema LALIGA. Entre ells, la col·lecció LEGENDS, The Home of Football, un espai únic que ja recull la història del futbol mundial i que serà protagonista principal d’aquest projecte durant els pròxims mesos.
L’experiència audiovisual incorporarà grafismes adaptats a l’estil retro, amb una identitat visual específica que traslladarà aquesta narrativa a l’entorn televisiu i digital, mentre que diferents activacions físiques i digitals amplificaran l’abast de la jornada, abans i després d’aquesta. A més, en les pròximes setmanes es donaran a conèixer els dissenys dels equipaments que vestiran els clubs participants. Una posada en escena global que reforça la coherència de l’acció i converteix la Jornada Retro en una celebració compartida del passat i el present del futbol.
Aquesta iniciativa s’integra dins de la campanya ’42 llegats, 42 maneres de guanyar’, que posa en valor com la passió per un club es transmet, s’hereta i es transforma amb el pas del temps. A través d’aquesta jornada temàtica, LALIGA reforça el seu compromís per preservar la identitat dels seus clubs i per continuar construint experiències que celebren el passat sense deixar de mirar al futur.