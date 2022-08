LaLiga incrementa l’accés dels bars al futbol televisat

LaLiga incrementa l’accés de bars i restaurants de tot Espanya al futbol per televisió i potencia les sinergies tradicionals amb aquest sector. Segons ha informat LaLiga aquest dimecres, després de la decisió de comercialitzar el lot de drets audiovisuals dedicat a aquest canal conegut com a Horeca en règim de no exclusivitat, ara anuncia que el Canal LaLigaTV Bar arribarà a més establiments públics mitjançant un model de distribució que combina accés directe , accés a través de multitud d’operadors i una estratègia de comercialització.

LaLigaTV Bar millora el seu producte i permetrà als establiments públics oferir als clients en exclusiva els continguts. A més de poder veure LaLiga Santander i LaLiga SmartBank, amb la subscripció a LaLigaTV Bar s’inclouran els continguts de DAZN Bar (F1, MotoGP, Premier League, UEFA Women’s Champions League i Turkish Airlines EuroLeague), així com les competicions UEFA (Champions League , Europa League, Conference League i Supercopa Europea).

Aquests nous continguts permetran la desestacionalització del canal, complementant la graella durant els períodes de descans de competicions de futbol amb altres alternatives esportives.

Els bars i restaurants podran contractar el servei a través de les operadores Movistar, Orange, Agile i Avatel, o mitjançant Mediapro, que permetrà la contractació directa de LaLigaTV Bar, sense l’obligació d’estar lligat a cap altre paquet concret de serveis de telecomunicacions.

Una de les novetats és l’acord d’intencions que han signat LaLiga i Mahou San Miguel, que permetrà la creació de sinergies en la comercialització del canal esportiu. A través de la seva societat Bar, Mahou San Miguel, que a més és nou patrocinador oficial de LaLiga per a les properes temporades, posarà a disposició del projecte tota la seva capacitat d’arribada al mercat.

LaLiga ha establert unes tarifes basades en la tipologia de l’establiment (bars tradicionals, hotels, locals d’apostes, etc.), la mida de població (codi postal) i l’aforament. Es tracta del cost dels majoristes, i els operadors són els que en darrer terme fixaran els preus finals de subscripció per als establiments.