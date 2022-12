LaLiga Impulso continua modernitzant el futbol espanyol amb millora d’infraestructures, presència internacional i major força en xarxes socials

La immersió de LaLiga a la regió MENA (Orient Mitjà, Nord d’Àfrica) continua el seu curs fins a aquest dijous amb una extensa agenda, en la qual s’han inclòs cites importants com la revisió en el dia d’ahir del projecte de LaLiga Impulso, un pla que suposa una injecció del fons CVC de gairebé 2.000 milions d’euros amb els quals ja s’està modernitzant l’estructura del futbol professional a Espanya en matèria digital, de comunicació i també en l’àmbit d’infraestructures, entre altres apartats.

El projecte continua buscant el seu objectiu principal: que tots els clubs avancin de manera col·lectiva en el seu conjunt, fent molt més forta la competició.

En la reunió, que va servir per a valorar el funcionament del projecte i a la qual van acudir els 40 clubs que formen part de la Immersió, es va poder constatar una notable millora dels clubs de LaLiga en àmbits com el de la comunicació corporativa. En aquest sentit, abans de la posada de marxa de LaLiga Impulso, solament tres d’ells comptaven amb un pla de comunicació estratègic, adaptat a les noves realitats, una situació que ha canviat després de l’inici del projecte, ja que ara són ja 24, vuit en total amb el seu procés ja complet, els que treballen a perfeccionar un pla de comunicació que els permetrà anar més enllà del merament esportiu, amb un calendari de les principals fites comunicatives del club al llarg de la temporada, així com fomentar la comunicació corporativa i interna.

A més, els clubs de LaLiga Impulso han vist, en termes absoluts, com s’han incrementat els seus seguidors, amb 6,4 milions de nous ‘followers’ acumulats i, per tant, la seva visibilitat en totes les xarxes socials. Això ha estat possible gràcies als primers canvis introduïts en les dinàmiques de treball dels equips digitals arran de LaLiga Impulso. Segons dades presentades per LaLiga, aquest increment hauria estat únicament de 3,3 milions si no s’hagués llançat LaLiga Impuls.

Així mateix, en aquesta trobada, els clubs van poder observar els significatius avanços quant a la internacionalització de la competició. L’arribada dels fons CVC ha animat als clubs a expandir les seves fronteres. Referent a això, 24 clubs dels 38 tenen ja definida la seva estratègia d’internacionalització en més de 43 mercats al voltant del món, 16 més que abans de l’arribada de LaLiga Impulso.

El projecte també està transformant les infraestructures dels clubs. En aquest cas, segons dades proporcionades per LaLiga, dels 16 clubs que tenien pendent resoldre incompliments en àmbits com el de la seguretat de les seves instal·lacions, així com d’il·luminació i altres assumptes, la inversió realitzada per CVC ha permès solucionar cinc, i altres sis expedients ja estan a punt de resoldre’s.

D’altra banda, avui tindrà lloc la segona jornada d’Immersió dels clubs en el territori. En aquesta ocasió, la comitiva es trasllada a Qatar per a visitar el nou espai de LaLiga TwentyNine’s a Doha, en el qual, de la mà de l’aclamat xef espanyol Dani García i del Grup Alfardan, coneixeran com la gastronomia i la Marca Espanya han copat la capital de Qatar, sent el primer ‘sports bar’ de la marca a inaugurar-se a l’estranger. Una jornada que rematarà amb els clubs fent costat ‘in situ’ a la Selecció Espanyola en l’Education City Stadium d’Al Rayyan, en la seva transcendental trobada en el qual es juga la seva passi als quarts de final del Mundial.