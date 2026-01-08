LALIGA impulsa un nou model de treball centrat en les persones

LALIGA ha presentat els detalls el seu pla d’intel·ligència artificial (IA) que s’articula principalment en dos eixos: d’una banda, el desplegament d’agents d’IA com a assistents especialitzats i la formació dels seus empleats en pensament computacional.
Durant aquest acte s’han revelat els detalls durant una trobada formativa a través de LALIGA Business School en el qual han participat Javier Gil, responsable d’Implementació i Desenvolupament d’IA de LALIGA; i Aitor Jiménez, director d’Innovació, Tecnologia i Nous Negocis del Grup Baskonia Alabès. També s’ha compartit, a més, els resultats del projecte pilot realitzat durant la temporada 2024/25, les dades de la qual han servit per a validar l’impacte de la IA en l’eficiència operativa, la qualitat del treball i la confiança dels professionals, i com a guia per al disseny del nou pla, la implementació del qual comptarà amb l’ajuda de gegants tecnològics com Globant o Microsoft
L’enfocament, segons ha explicat l’organització, part d’una premissa no sols tecnològica, sinó cultural. En aquesta línia, el model combina capacitació perquè els empleats treballin amb criteri i control, amb la incorporació d’agents intel·ligents actius en el dia a dia, la creació i l’adaptació del qual recauen en els propis equips per a ajustar-los a les seves necessitats i processos.
El pilot es va desenvolupar la temporada passada amb un grup reduït d’empleats de diferents àrees i va combinar sessions de formació amb l’ús real i voluntari d’eines d’IA. L’avaluació es va estructurar mitjançant enquestes anònimes abans i després del programa. Els resultats van reflectir un salt significatiu en l’adopció: l’ús d’IA en el dia a dia va passar del 25% al 60,9% en pocs mesos, mentre que l’ús intensiu es va elevar des d’aproximadament un terç dels participants fins al 72%.
L’anàlisi va reflectir una millora clara en el dia a dia: més empleats van percebre que la *IA els facilitava les tasques i es va duplicar el grup que afirmava que havia millorat la qualitat del seu treball. També va créixer l’estalvi de temps, especialment entre els qui estimaven entre dues i quatre hores setmanals, i va caure al mínim el percentatge que no va detectar impacte.
LALIGA emmarca aquest temps alliberat com un canvi de dinàmica: menys treball reactiu i més focus a millorar processos i impulsar iniciatives. Aquests resultats de la temporada 24-25 s’han usat per a l’enfocament del pla que s’implementarà a partir d’aquesta temporada 25-26. En aquest context, el pla evoluciona de l’ús puntual d’eines a un ecosistema d’agents d’IA, assistents actius per àrea que, sota supervisió humana, automatitzen tasques repetitives, generen informes i optimitzen fluxos de treball sense perdre control ni responsabilitat.
El segon pilar es recolza en la formació en pensament computacional com a competència transversal per a una adopció sostenible. LALIGA ho ha definit com la capacitat d’estructurar problemes, identificar patrons, prioritzar informació i dissenyar solucions de manera lògica i eficient, facilitant una interacció amb la IA basada en criteri i comprensió de límits i possibilitats. Aquesta filosofia ja s’està traslladant al seu ecosistema a través del suport formatiu a clubs des de l’Oficina de Clubs, que posa especial èmfasi en la seguretat de la informació, i mitjançant l’oferta acadèmica de LALIGA Business School, que inclou un Màster en Transformació Digital i IA en l’esport.
En el pla cultural, el projecte pilot va reforçar confiança i satisfacció: va caure la baixa confiança i la majoria va declarar nivells moderats o alts, així com un augment de la satisfacció per productivitat i habilitats. L’equip d’adopció subratlla que el nou pla s’ha dissenyat des de les evidències obtingudes, per a un desplegament sostenible que augmenti el valor del talent.