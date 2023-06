LaLiga Impuls injecta als clubs el tercer pagament de CVC per 482 milions

LaLiga va comunicar aquest dijous el fons d’inversió CVC ha fet efectiu el tercer pagament acordat de 482 milions d’euros que seran distribuïts entre els clubs que formen part de LaLiga Impuls. Es compleix així amb els pactes en l’acord i ja són 1.448 milions els que s’han injectat per al desenvolupament del Pla Impuls. El quart, i últim pagament d’aquest projecte, es produirà per part de CVC abans que finalitzi la pròxima temporada 23-24, completant així els 1.929 milions que es van signar en la formació de LaLiga Impuls.

Amb aquest últim ingrés es constata el bon funcionament d’aquest projecte pioner entre les lligues de futbol europees, creat en 2021, amb l’objectiu d’escometre projectes de creixement i consolidació des del punt de vista esportiu i empresarial dels clubs adherits. Vint equips espanyols per als quals aquest acord amb CVC suposarà l’empenta definitiva per a avançar 20 anys en professionalització i desenvolupament a través de la implementació de projectes en diferents àrees que permetran un creixement global de la competició.

Aquests fons estan subjectes a unes condicions que garanteixen la seva inversió en partides ja predeterminades. Així, els termes de LaLiga Impuls exigeixen que almenys el 70% s’ha de destinar a inversions per al creixement del club, mentre que, de manera opcional, també es podrà optimitzar un màxim del 15% a estructura financera, i un altre màxim del 15% a reforçar les plantilles esportives.

Els clubs porten ja mesos invertint aquests ingressos que es reflecteixen en nous estadis, projectes de ciutats esportives, desenvolupaments tecnològics i línies de negoci, i actualitzacions de plantilles. Com a mostra de l’èxit d’aquestes inversions n’hi ha prou amb fixar-se en el creixement en xarxes socials dels equips de LaLiga Impuls, que han doblegat els seus seguidors en aquestes plataformes durant l’última temporada, passant d’un total de 100 milions a 200. Aquest assoliment sol ha estat possible gràcies a una nova estratègia digital global liderada per una important inversió en paid social acompanyada d’un contingut orgànic liderat per professionals del sector.

La temporada que acaba de finalitzar ha estat la primera en l’existència de LaLiga Impuls i ha estat protagonitzada per diverses remodelacions dels estadis i ciutats esportives de diversos equips, com, per exemple, La Ceràmica (so professional, videomarcadores o nous sistemes de seguretat), Reale Sorra (il·luminació de l’estadi) o Nova Ciutat Esportiva del Reial Betis (il·luminació). A més, s’han projectat grans reformes a Mestalla, Ciutat del València, el Benito Villamarín, el Ramón Sánchez Pizjuán, el Coliseum Alfonso Pérez o la segona fase de la reforma del Power Horse Stadium.