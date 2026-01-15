LaLiga i Telecomunicacions cooperaran per a impulsar la ciberseguretat i la lluita contra l’odi en línia

LaLiga i la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, a través de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (Incibe) han subscrit un Memoràndum d’Entesa (MoU) que estableix un marc de cooperació institucional per a reforçar la ciberseguretat, promoure la confiança digital i fomentar un entorn en línia segur i respectuós.
L’acord respon a la voluntat compartida de les parts d’alinear esforços entre el sector públic i l’esport professional per a fer front als reptes derivats de la digitalització, especialment en àmbits com la prevenció de ciberriesgos, la protecció de la privacitat, la conscienciació en ciberseguretat i la lluita contra el discurs d’odi en l’entorn digital, inclosos fenòmens com el ciberassetjament, el racisme, la xenofòbia o la discriminació.
El secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Antonio Hernando, va agrair el compromís d’una entitat com LaLiga per a impulsar una cultura de la ciberseguretat. “La ciberseguretat és un pilar imprescindible per a la transformació digital. L’ús creixent de les tecnologies col·loca a moltes persones en una situació de vulnerabilitat, especialment als més joves. El servei del 017, que gestiona Incibe, és una eina fonamental per a ajudar a tots els usuaris i usuàries d’internet en els problemes que els poden sorgir en l’entorn digital. Gràcies a LALIGA, ara millorarà la seva visibilitat també entre els aficionats al futbol”, va explicar.
Per part seva, Javier Tebes, president de LaLiga, va subratllar que “el futbol professional té una responsabilitat social que va més enllà del terreny de joc, com hem demostrat amb múltiples iniciatives. Aquest acord amb Incibe reforça el nostre compromís amb un entorn digital segur, basat en el respecte i la confiança, i ens permet treballar de manera coordinada per a conscienciar, prevenir riscos i protegir la nostra comunitat”.
El MoU contempla el desenvolupament de projectes i iniciatives conjuntes dirigides a empleats, clubs i societats anònimes esportives afiliades, aficionats i a la societat en general, amb un especial focus en col·lectius vulnerables i menors. Entre les línies d’actuació previstes s’inclouen accions de sensibilització, campanyes informatives, intercanvi de bones pràctiques i suport mutu en projectes estratègics vinculats a la seguretat digital.
Així mateix, l’acord preveu la promoció i difusió de la Línia d’Ajuda en Ciberseguretat 017, un servei gratuït, confidencial i d’interès social gestionat per Incibe, com a recurs de referència perquè els aficionats i ciutadans puguin resoldre dubtes o incidents relacionats amb la ciberseguretat.
RISCOS DIGITALS
LaLiga va subratllar que manté un compromís sostingut amb la protecció dels usuaris, els aficionats i l’ecosistema del futbol professional enfront dels riscos de l’entorn digital. En un context de creixent digitalització, l’organització impulsa iniciatives orientades a reforçar la ciberseguretat, la confiança en línia i l’ús responsable de les plataformes digitals, entenent que la seguretat i el respecte en l’entorn digital són elements clau de la sostenibilitat social de l’esport.
En aquest marc, l’acord amb Incibe representa una fita fonamental en permetre sumar capacitats amb l’entitat pública de referència en ciberseguretat, reforçant la prevenció, la conscienciació i la protecció de col·lectius vulnerables.