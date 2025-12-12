LALIGA i STRIVE llancen una ‘joint venture’ estratègica en MENA i el sud d’Àsia

LALIGA i STRIVE Sports & Entertainment, companyia global d’esports, mitjans i entreteniment amb seu a Bahrain, han anunciat la signatura d’una ‘joint venture’ amb l’objectiu d’accelerar el creixement de LALIGA i enfortir la seva presència a llarg termini en els mercats d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (MENA) i el sud d’Àsia.
Segons va informar LALIGA, a través d’aquesta aliança estratègica, STRIVE adquireix una participació del 50% en ‘LALIGA MENA & South Àsia’, la companyia amb seu en Dubái des d’on LALIGA opera a la regió fa més d’11 anys. Aquesta unió té com a objectiu accelerar el creixement i el posicionament de la marca LALIGA en un mercat clau, a més d’impulsar el desenvolupament conjunt de noves oportunitats de negoci en una de les regions més dinàmiques del món.
La regió de MENA i el sud d’Àsia continua sent un dels mercats internacionals més prometedors per a LALIGA. Actualment, compta amb un equip de vint professionals distribuïts entre l’Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs, l’Iraq, Egipte, el Marroc, l’Índia, Jordània i Turquia. Des d’aquestes localitzacions estratègiques, LALIGA treballa de la mà amb institucions públiques, empreses privades i actors de l’àmbit esportiu per a impulsar el desenvolupament de l’ecosistema futbolístic.
La trajectòria de LALIGA a la regió, va afegir, reflecteix una consolidació notable. L’organització ha desenvolupat aliances amb més de quaranta partners, ha impulsat cinc acadèmies de futbol i manté un acord de consultoria estratègica a l’Iraq, la qual cosa demostra el seu ferm compromís amb un desenvolupament esportiu sostenible a llarg termini. L’abast de LALIGA en MENA i el sud d’Àsia també és significatiu, supera els 500 milions d’audiència acumulada i els 55 milions de seguidors en xarxes socials, un testimoniatge clar de la sòlida connexió i passió que els aficionats locals senten per LALIGA.
Javier Tebes, president de LALIGA, va declarar que “en un mercat tan estratègic per a LALIGA com és MENA i el sud d’Àsia, aquest acord amb STRIVE ens permetrà créixer a un ritme més ràpid i obrir nous mercats i oportunitats, treballant de la mà amb un soci que aporta professionalitat, reputació i influència en tota la regió”.
Abdulla Al Zain, president de STRIVE Sports & Entertainment, va afirmar sobre l’acord que estan encantats d’embarcar “en aquesta nova aliança que impulsarà el potencial de LALIGA com a marca global i amplia el seu abast regional. Aquesta unió representa un pas important en el desenvolupament regional i global de STRIVE, i confiem que obrirà noves vies de creixement i col·laboració en els pròxims anys “.
Per a Maite Ventura, directora de LALIGA MENA i Sud d’Àsia: “Aquest acord reforça el nostre compromís a llarg termini amb una regió que considerem essencial per al creixement global de LALIGA. Volem estar més prop dels nostres aficionats, comprendre millor els seus hàbits i forjar aliances locals que ens permetin continuar generant valor sostenible en el temps”.
La signatura d’aquest acord arriba en un moment de consolidació i expansió estratègica per a LALIGA en MENA i el sud d’Àsia. En aquest context, els clubs estan intensificant la seva activitat local mitjançant activacions sobre el terreny destinades a enfortir la connexió amb els aficionats, ampliar la seva base de seguidors i descobrir noves oportunitats de desenvolupament en mercats clau.