LaLiga i Galaxy Racer rubriquen una ‘joint venture’ que generarà més de 3.000 milions d’euros

L’aposta de LaLiga per la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica), així com pel subcontinent indi va fer un gran pas aquest dijous amb la signatura de la ‘joint venture’ entre LaLiga i Galaxy Racer (GXR), la major organització de ‘eSports’, ‘gaming’ i ‘lifestyle’ del món i que es preveu que pugui genera més de 3.000 milions d’euros.

Aquest acord, emmarcat dins de l’agenda de treball de LaLiga durant la immersió que està realitzant en aquesta regió i que acaba aquest dijous, tindrà una durada de 15 anys, la qual cosa marca una fita històrica per a l’esport espanyol i els drets esportius, posicionant a GXR com a soci local de LaLiga en aquests mercats.

Aquesta nova ‘joint venture’, en la qual LaLiga i GXR tindran una participació del 50% cadascuna, té previst generar més de 3.000 milions d’euros en ingressos gràcies a l’expansió de la marca en dos mercats que sumen més de 1.300 milions de persones menors de 30 anys, un públic jove al qual l’apassiona el futbol espanyol, i que podran gaudir dels partits de LaLiga en els 29 països inclosos en aquest acord ja que, a més, aquesta nova entitat, actuarà també com a agència de drets de televisió en aquests territoris.

En paraules de Javier Tebes, president de LaLiga, “amb la ‘joint venture’ que signem amb Galaxy Racer fem un pas endavant en el projecte que comencem en LaLiga fa molts anys, ja que suposa accedir a un creixement com el que ja experimentem als EUA amb Relevant. A més, suposarà una ajuda i garantia als drets audiovisuals i ens permetrà continuar creixent”.

Per part seva, el fundador i CEO de Galaxy Racer, Paul Roy, va mostrar la seva satisfacció per l’acord signat assenyalant que estan “segurs que la nostra capacitat de treballar junts transformarà radicalment la presència de la marca de LaLiga en aquestes regions, al mateix temps que fomentem la pròxima generació de joves aficionats a l’esport”.

EN això va coincidir amb Óscar Mayo, director general executiu de LaLiga, que va afirmar que “la clau del nostre èxit és arribar als joves i permetre’ls experimentar la força unificadora del futbol. L’experiència de Galaxy Racer serà vital per a fidelizar als aficionats i posicionar a LaLiga com una marca líder en futbol i estil de vida”.

La regió MENA i el subcontinent indi té un gran valor per a la competició espanyola. Segons Maite Ventura, directora general de LaLiga per a Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, aquesta associació “és d’importància estratègica per a la marca LaLiga i la seva contínua expansió en aquests mercats tan importants. L’àmplia experiència de GXR a la regió també servirà com una important font de suport a la nostra estratègia internacional”.

A més, Maite Ventura serà la persona que liderarà aquest projecte conjunt entre LaLiga i Galaxy Racer, que ocuparà 20 persones que s’encarregaran del desenvolupament de la marca i de trobar noves oportunitats de negoci, i que integrarà a l’actual xarxa de delegats al Marroc, Egipte, Catar, l’Aràbia Saudita, Turquia, Israel, l’Índia i els EAU, fonamentals per al funcionament de LaLiga en aquesta regió.

Així mateix, entre altres aspectes, GXR llançarà un estudi de continguts per a arribar a ‘influencers’ de la regió MENA que connectin amb l’audiència potencial d’aquest mercat mitjançant posts relacionats amb esports, estil de vida o música, reforçant així el posicionament de LaLiga en aquesta àrea.