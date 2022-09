LaLiga i Galaxy Racer creen una ‘joint venture’ per facturar 200 milions

LaLiga i la multinacional transmèdia Galaxy Racer (GXR), especialitzada en eSports, han arribat a un acord per a la constitució d’una ‘joint venture’ amb la qual reforçar la presència de LaLiga a la regió d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (MENA) i el subcontinent indi, segons informa avui Cinco Días. Aquesta ‘joint venture’, que tindrà 15 anys de vigència, té com a objectiu facturar 3.000 milions d’euros, uns 200 milions per temporada en un mercat amb 1.300 milions de joves menors de 30 anys.

Es tracta d’una aposta important per aquest mercat que genera en l’actualitat uns cinc milions d’euros en ingressos sense incloure els drets audiovisuals.

GXR, fundada en 2019 pel CEO del grup Paul Roy, és una de les majors organitzacions de eSports, ‘gaming’ i entreteniment del món, amb presència a la regió d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Amèrica del Nord, el sud-est asiàtic, el sud d’Àsia i Europa.

Aquesta nova societat, participada al 50% per totes dues entitats, invertirà entre 30 i 40 milions per a potenciar la competició a la regió i posicionarà a GXR com a soci local de LaLiga en el mercat de MENA i el subcontinent indi, establint una novetat històrica per al món dels drets esportius en aquests territoris.

A més, la ‘joint venture’ actuarà com a agència de drets de televisió per a la regió MENA i el subcontinent indi. Galaxy Racer ja ha treballat amb LaLiga en l’àmbit dels eSports, en el món dels influencers i els continguts digitals, punts clau de l’acord, que contempla l’enregistrament de documentals o la celebració de tornejos i esdeveniments físics, per al que crearà un estudi de producció per a l’enregistrament de continguts d’aquest tipus, tal com informa Cinco Días.

L’acord proporciona a LaLiga una nova via per a explotar la seva propietat intel·lectual a través d’un soci local que té un abast molt rellevant en el mercat -GXR amb més de 500 milions de seguidors a tot el món- i una plataforma amb experiència en sis verticals clau: llicències, creació de continguts, eSports, gestió de influencers/talents, ‘marxandatge’ i música.

Amb seu a Unió dels Emirats Àrabs, comptarà amb un equip d’unes 20 persones dedicades al desenvolupament de la marca i a la consecució de noves oportunitats de negoci, amb un consell d’administració format per cinc persones, entre les quals es troba la CEO, Maite Ventura. Així mateix, Luis Cárdenas, actual director comercial de LaLiga MENA, estarà al càrrec de l’àrea comercial com CCO.

La ‘joint venture’ treballarà en coordinació amb els delegats de LaLiga amb seu al Marroc, Egipte, Qatar, KSA, Turquia, Israel, l’Índia i Emirats Àrabs, que continuaran sent un component clau per al creixement regional.

Ja s’està treballant en diverses col·laboracions amb LaLiga i Galaxy Racer, incloent-hi una sèrie de documentals, tornejos, ‘marxandatge’, esdeveniments físics i activitats. MENA és una regió considerada com un dels territoris de major creixement en el negoci de l’esport degut a la inversió en àrees com el golf, la boxa, la F1 i les carreres de cavalls en els últims anys, així com la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que se celebrarà a la fi d’enguany.