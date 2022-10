LaLiga i Casa Àrab promocionaran conjuntament la cultura i esport àrabs

Casa Àrab i LaLiga han signat un nou acord de col·laboració per a treballar conjuntament en diferents projectes per a promocionar els valors de l’esport i la cultura àrab. Aquesta col·laboració s’estrenarà amb la participació de LaLiga en el projecte de Casa Àrab ‘Futbol per a l’esperança’, que s’emmarca en la celebració del Mundial de Qatar en el qual participaran les seleccions àrabs del Marroc, l’Aràbia Saudita, Tunísia i Qatar.

Aquesta iniciativa englobarà durant els pròxims cinc mesos diferents activitats culturals i esportives, com a trobades professionals, xerrades, exposicions, cinema i activitats lúdiques i esportives en diferents ciutats com Madrid, Barcelona o Còrdova.

“L’objectiu d’aquesta aliança passa per fomentar els valors de l’esport entre la societat, així com donar visibilitat a la cultura àrab al nostre país, a través del desenvolupament d’activitats i programes conjunts.”, va afirmar Irene Lozano, directora general de Casa Àrab.

Amb aquest acord LaLiga va indicar que reforça el seu compromís de desenvolupament a la regió d’Orient Pròxim i Nord d’Àfrica, un dels eixos de la seva expansió internacional i on va ser pionera en l’obertura de la seva primera oficina permanent inaugurada a Dubai en 2014.

LaLiga va obrir també la primera de les seves acadèmies internacionals permanents a Unió dels Emirats Àrabs en 2015 i avui té seus a Dubai i Abu Dhabi, amb una xifra rècord de més de mil registres en l’última temporada.

Va assenyalar que el suport al desenvolupament del futbol basi en la regió és ferma, i al març de 2021 va anunciar també l’obertura de LaLiga Academy Kuwait. A més, recentment s’ha presentat la nova ‘joint-venture’ a la regió, la qual cosa mostra aquesta “aposta de futur”.

“Creiem en l’esport com a eina de transformació social, i per això per a nosaltres aquesta col·laboració és fonamental. Portem molts anys treballant a la regió, que té una població molt jove i amb gran interès pel futbol, per la qual cosa el potencial de creixement és molt gran. Amb aquest acord busquem fomentar un creixement del futbol a la regió recolzat en els valors de l’esport i la cultura, a més de donar visibilitat al món àrab”, va afirmar Javier Tebas, president de LaLiga.