LALIGA i AENOR signen un acord per a llançar una certificació d’excel·lència en pedreres de futbol

LALIGA i AENOR han signat un acord estratègic per a la creació i posada en marxa de la certificació ‘Excel·lència en el Model Formatiu Integral de Pedreres de Futbol’, un nou segell exclusiu que reconeixerà als clubs que aconsegueixin els més alts estàndards de qualitat, sostenibilitat i desenvolupament integral en la formació de jugadors i jugadores, amb especial focus en la protecció al menor.
L’acord ha estat signat pel president de LALIGA, Javier Tebes, i el CEO de AENOR, Rafael García Meiro, i suposa un nou pas en l’aposta de LALIGA per “la professionalització, la millora contínua i l’excel·lència de les pedreres del futbol professional espanyol”, segons van destacar totes dues entitats.
La certificació ‘Excel·lència en el Model Formatiu Integral de Pedreres de Futbol’ pretén acompanyar als clubs en el seu compromís per a aconseguir l’excel·lència en el seu model formatiu integral amb un enfocament a processos: estratègics, operatius i d’avaluació, que inclou més de 50 indicadors a complir. D’aquesta manera es busca la millora contínua en favor de la contribució al desenvolupament integral (humà, acadèmic i esportiu) de menors canterans.
Aquesta certificació neix vinculada directament al Pla d’Optimització i Millora de Pedreres de LALIGA, el marc estratègic a 10 anys llançat per l’organització en 2022 per a impulsar les pedreres dels clubs, que ja són líders a nivell global, i portar l’excel·lència del futbol basi espanyol a un nou nivell.
LALIGA ha destacat la importància que té aquesta aliança a l’hora d’emfatitzar la confiança en tota la cadena de valor, des dels clubs fins a les famílies, passant per partners potencials, en deixar en mans d’una certificadora de prestigi l’acreditació del compliment dels màxims estàndards, especialment els relatius als professionals, processos de treball (com a control o comunicació) i protecció del menor.
La possibilitat d’optar a la certificació ‘Excel·lència en el Model Formatiu Integral de Pedreres de Futbol’ estarà condicionada al grau de compliment del Pla de Pedreres de LALIGA, i en particular als objectius establerts en la seva Fase 1, que s’acaba de tancar amb la finalitat de 2025. Així, només podran iniciar el procés de certificació aquells clubs que hagin aconseguit almenys el 80% de compliment dels objectius definits en aquesta primera fase: Com l’atenció integral al jugador; el creixement sostenible, la detecció i retenció de talent o la professionalització de l’estructura de pedrera, entre altres.
La certificació parteix d’experiències prèvies d’èxit dins del propi ecosistema de LALIGA. CA Osasuna va ser un club pioner en impulsar, de la mà de AENOR, la certificació de la seva pedrera, Tajonar, referent històric en el futbol formatiu espanyol, establint un precedent rellevant que va evidenciar el valor de comptar amb un model formatiu avaluat sota estàndards objectius i verificables.
D’aquesta manera, la certificació no sols funcionarà com un reconeixement extern independent, avalat per AENOR, sinó també com un incentiu per a la millora contínua i la consolidació de bones pràctiques en el futbol basi professional.
Javier Tebes va assenyalar que “el Pla de Pedreres de LALIGA és una aposta estratègica a llarg termini que ha obtingut ja molt bons resultats. L’aliança amb AENOR aporta la confiança de comptar amb una certificadora externa per a reconèixer l’enorme treball que estan fent els clubs. Així, es garanteix que la formació integral dels nostres joves futbolistes i l’arribada de canteranos al futbol professional, tots dos elements clau de la sostenibilitat econòmica i esportiva, es basa en criteris d’excel·lència”.
Per part seva, Rafael García Meiro va indicar que “l’esport és una part molt important de la formació dels joves. La certificació del Model Formatiu de Pedreres contribueix al fet que la seva experiència sigui la millor, tant per a aquells joves que continuaran com professionals de l’esport com per als que prenguin altres camins. Aquesta certificació aprofundeix en tots els àmbits que de veritat li importen als joves i a les seves famílies: més de 50 indicadors que abasten una cura integral dels alumnes, en l’humà, acadèmic i esportiu. La forma en què abordem l’esport és un dels elements que ens defineix com a societat i LALIGA, amb el seu Pla Nacional de Pedreres, està fent una aposta clara per les millors pràctiques”.
Trobada de pedreres
La IX Trobada de Pedreres de LALIGA, celebrat els dies 14 i 15 de gener a Madrid, ha estat un punt de reflexió, balanç i alineació estratègica entre LALIGA i els seus clubs i ha suposat el tancament oficial de la Fase 1 del Pla d’Optimització i Millora de Pedreres, llançat en 2022, i l’arrencada de la Fase 2, encara que els objectius de la primera etapa continuaran oberts per al seu compliment i millora per part dels clubs.
Les dades de la Fase 1 reflecteixen una evolució molt significativa en el grau de compliment dels indicadors i objectius del Pla, destacant especialment les àrees relatives a l’Atenció integral al jugador, reflectint l’esforç dels clubs per millorar els processos formatius, reforçar la protecció a la infància i apostar per l’educació superior i la carrera dual, el creixement de les estructures de pedreres femenines, la millora d’infraestructures i instal·lacions i un salt decisiu en tecnologia i digitalització.
El percentatge mitjà de compliment global (considerant tots els grups i objectius) ha passat del 46,5% a l’octubre de 2022 al 71,0% al juliol de 2025. La ‘Secció 4: Atenció integral al jugador’ ha estat la que més ha evolucionat de manera global, passant d’un 38,3% a l’octubre de 2022 a un 76% al juliol de 2025. Aquest avanç evidencia l’esforç dels clubs per millorar els processos formatius, crear entorns de protecció a la infància i reforçar l’aposta per l’educació superior i la carrera dual dels jugadors.
En la ‘Secció 3: Model formatiu i transferència a la competició’, el compliment global ha crescut del 60,6% al 85,3%, destacant especialment l’indicador d’Individualització del procés formatiu, amb un increment de 29,6%. Això mostra l’aposta dels clubs per professionalitzar les seves pedreres i potenciar la millora contínua dels processos de treball, centrats en el jugador, principal focus i eix del sistema.
En clubs de LALIGA HYPERMOTION l’avanç ha estat especialment rellevant, passant d’un 42,7% de compliment en 2022 a un 64,2% al juliol de 2025. Seguint la tendència general, també en aquest grup concret el major increment s’ha produït en la Secció 4: Atenció integral al jugador, que ha passat del 21,1% al 70,6% (un increment de 39,5 punts percentuals), seguida de la Secció 3: Model formatiu i transferència a la competició, amb un creixement del 25,7%.
A l’inici del Pla de Pedreres, només el 55% dels clubs comptava amb una estructura femenina en el futbol basi. En l’actualitat, aquest percentatge ha augmentat fins al 82%, incloent no sols l’existència d’equips, sinó d’estructures formatives consolidades.
En l’àrea d’infraestructures, s’ha passat del 42,5% al 76,9%, reflectint una clara millora en infraestructures i instal·lacions esportives, molt lligada al treball de l’Oficina de Clubs i al pla d’inversió desenvolupat al costat de CVC.
En l’àmbit de la tecnologia i la digitalització, l’avanç ha estat especialment significatiu. A l’inici del Pla, únicament el 37,5% dels clubs comptava amb capacitat per a centralitzar i interrelacionar la informació sobre el progrés i l’evolució dels jugadors de pedrera. Al tancament de la Fase 1, aquest percentatge s’ha elevat fins al 73,7%, fruit d’una major aposta per la digitalització i la incorporació de noves tecnologies aplicades al futbol formatiu.
La Fase 2 del Pla de Pedreres de LALIGA, presentada als clubs durant la Trobada en l’estadi Riyadh Metropolità de l’Atlètic de Madrid, donarà continuïtat al treball fet, amb un enfocament orientat a la consolidació dels avanços, l’aprofundiment en els models d’excel·lència i l’homogeneïtzació d’estàndards entre clubs.
Entre els pròxims passos s’inclouen noves propostes en matèria d’innovació metodològica, desenvolupament del talent, protecció del menor, salut mental, sostenibilitat dels models formatius, millora de la transferència del jugador a la competició professional i reforç de la governança i els sistemes d’avaluació, tot això alineat amb els criteris que sustenten la nova certificació desenvolupada al costat de AENOR.