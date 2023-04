LaLiga guanya protagonisme global amb el programa d’internacionalització

La visita oficial de Pedro Sánchez a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping va ser aprofitada també pel president espanyol per reunir-se amb les principals empreses i organitzacions nacionals que tenen seu al gegant asiàtic. Entre aquestes organitzacions hi havia LaLiga, representada per Sergi Torrents, director de l’oficina de LaLiga a aquest país. Aquesta seu, oberta el 2014, és part de la política seguida per LaLiga, presidida per Javier Tebas, per a la promoció de la competició espanyola fora d’Espanya com a part del procés d’internacionalització. En el cas concret de l’oficina de la Xina, oberta inicialment a Pequín, però que el 2016 es va traslladar a Xangai, la tasca sobre el terreny ha permès subscriure acords amb el Govern xinès i d’altres regions del país en matèria d’educació, així com amb l’Associació Xina de Futbol, i la Superlliga Xina per fomentar el futbol base entre els joves i ajudar a la professionalització del futbol al país.

Igualment, dins de les accions que ha dut a terme LaLiga al país asiàtic hi ha la creació d’una joint venture al costat de Mediapro, amb l’objectiu de comercialitzar patrocinis i llicències, a més de crear club de fans de la competició espanyola al país, tornejos d’eSports com l’eLaLiga i associacions com la de LaLiga amb Alipay, sent la primera competició de futbol a estar present en aquesta popular aplicació xinesa de pagaments.

PRESÈNCIA A 41 PAÏSOS

LaLiga Global Network, el projecte que cerca la internacionalització de la competició espanyola, té obertes 10 oficines per tot el planeta. A més de la de la Xina, que va ser de les primeres a obrir-se fa 9 anys, compta amb seus a Bèlgica, Índia, Nigèria, Mèxic, Sud-àfrica, Singapur, Regne Unit, Unió dels Emirats Àrabs i els Estats Units.

La xarxa també compta amb 44 delegats amb presència a 41 països dels cinc continents. Ells són els encarregats de desplegar una estratègia els principals eixos de la qual són la celebració d’esdeveniments i activacions, que ja són més de 1.200 a 90 països, i establir relacions amb broadcasters i empreses locals per poder oferir un producte audiovisual de màxima qualitat. En aquest sentit, destaca la joint venture de LaLiga juntament amb Relevent als Estats Units, que té com a fi la promoció del futbol al país americà i amb què, segons una recent sentència judicial, podria permetre a LaLiga disputar partits en territori nord-americà.

Així mateix, la creació de LaLiga Global Network ha permès adquirir coneixement sobre mercats internacionals i mantenir contacte directe amb els mitjans de comunicació locals per donar suport als clubs al repte de la seva internacionalització i portar el seu nom per tot el món.

Igualment, com a part del procés d’internacionalització, LaLiga s’ha “agermanat” amb 37 lligues, federacions i institucions de futbol de més de 28 països i ha rubricat 24 acords educatius amb partners de rellevància a llocs com Austràlia, Argentina, Estats Units o Hong Kong, entre d’altres.

MARQUES

En els darrers anys, nombroses marques internacionals han mostrat un gran interès a tenir presència a LaLiga, atès el gran volum d’aficionats que segueixen la competició espanyola.

Segons dades proporcionades per LaLiga, en tan sols cinc anys, LaLiga ha passat de comptar amb quatre patrocinadors i cinc llicències el 2013/14 a un nombre de socis comercials cinc vegades més gran. Entre els principals patrocinadors destaquen el Banco Santander i companyies com Budweiser, PUMA, Orange, Verizon, Pepsi, Camarena, Divi o Microsoft, firmes amb què s’ha desenvolupat aliances que inclouen fórmules que van més enllà de la mera contribució econòmica. En aquest sentit, a partir de la temporada 23/24, EA Sports es convertirà en el title sponsor de LaLiga i serà un partnership pioner que inclourà experiències per als aficionats sota l’ús de l’última tecnologia.