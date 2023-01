LaLiga guanya diverses batalles legals en la lluita contra la pirateria

LaLiga va tancar l’any 2022 amb importants èxits en la lluita contra la pirateria i la protecció del contingut audiovisual dels clubs, segons un comunicat emès per la patronal del futbol espanyol. Entre les batalles lliurades i guanyades per l’organització destaquen només al desembre el bloqueig del web ‘Roja Directa’ a Dinamarca, l’eliminació d’una aplicació reproductora de la plataforma Google Play o la ratificació dels drets de propietat intel·lectual de LaLiga dins del Codi Penal.

LaLiga va celebrar aquestes resolucions en entendre que “fan més robust” el seu posicionament com un actor compromès en la protecció dels continguts audiovisuals pertanyents als clubs. Els ingressos que generen aquests drets permeten sostenir la indústria del futbol professional, que ocupa 185.000 persones a Espanya, genera l’1,37% del PIB i aporta 4.100 milions d’euros a través d’impostos.

Per casos concrets, el tribunal danès de Frederiksberg va dictaminar a favor de LaLiga confirmant el bloqueig del lloc web ‘rojadirecta.me’ a Dinamarca. Aquest tribunal ha considerat que “en posar les transmissions de LaLiga a disposició del públic al lloc web “rojadirecta”, Puerto 80 Projects SLU ha infringit els drets d’autor de LaLiga, i per això ha de tolerar el bloqueig del lloc web a Dinamarca” .

D’altra banda, el passat 23 de desembre de 2022 el Jutjat Penal número 6 de València va condemnar l’administrador de ‘www.verdirectotv.com’ i ‘www.verdirectotv.net’ a un total de 14 mesos de presó per facilitar a mitjançant aquestes pàgines l’accés il·legal als partits de LaLiga.

Aquesta sentència té especial rellevància perquè és la primera dictada després que el Tribunal Suprem fes pública la seva decisió del 2 de juny de 2022 on, d’acord amb el comunicat de LaLiga, “conclou que la conducta tipificada pel 270.1º i analitzada per aquesta màxima instància no té res a veure amb la prevista a l’article 270.2º, que es refereix a facilitar l’accés per internet a obres o prestacions objecte de propietat intel·lectual”.

Això permet, per tant, incloure els partits de LaLiga, perquè no s’esmenta que hagin de ser “de caràcter artístic, científic o literari”. Per tant, l’emissió il·legal dels partits de LaLiga a través d’internet comporta penes de presó de 6 mesos a 4 anys i pot arribar als 6 anys de presó en els casos en què la conducta resulti agreujada.

Finalment, en el cas de Google Play, el Jutjat d’Instrucció número 53 Madrid va dictar una interlocutòria el 22 de desembre de 2022 en què, després d’un informe positiu de la Fiscalia, es van acceptar les mesures cautelars sol·licitades per LaLiga per a la retirada del store de Google l’app de reproducció IPTV SMARTERS PRO, que permetia visualitzar canals de televisió de pagament en què s’emetien els partits de la competició.

Aquesta sentència també se suma a la de l’abril passat dictada per un jutjat de Cieza (Múrcia), en què s’instava tant a Google com a Huawei la retirada de l’app “newPlay” per donar accés il·legal a partits de LaLiga.