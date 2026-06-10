El Club Juegaterapia de Madrid ha acollit una jornada molt especial d’esports organitzada per LALIGA FC PRO i la Fundació Juegaterapia, en què infants i adolescents en tractament oncològic han gaudit d’una experiència única al costat d’alguns dels Pro Players més destacats de la competició oficial d’EA SPORTS FC.
Durant la tarda del 9 de juny, el Club Juegaterapia es va transformar en un espai de competició, aprenentatge i diversió on els participants van poder compartir la seva passió pels videojocs amb Pollichris, Albertovk i Yagofawaz. L’activitat va permetre als joves apropar-se a l’univers professional dels esports a través de diferents dinàmiques adaptades a les seves edats i interessos.
La jornada es va desenvolupar en diferents espais del Club Juegaterapia. Mentre un grup participava en un torneig especialment dissenyat per als assistents, d’altres gaudien de sessions de joc amb els Pro Players a la zona gamer. Allà van poder intercanviar experiències, rebre consells personalitzats i aprendre noves estratègies per millorar el seu rendiment a EA SPORTS FC 26.
Més enllà de la competició, la trobada es va convertir en una oportunitat per compartir temps, crear records i fomentar la convivència en un entorn pensat perquè els infants i adolescents puguin continuar gaudint d’allò que més els agrada mentre afronten el tractament.
Com a record de la jornada, tots els participants van rebre marxandatge oficial de LALIGA FC PRO. A més, els finalistes del torneig van ser premiats amb comandaments personalitzats i els assistents van participar en la signatura d’una pilota oficial de LALIGA que quedarà exposada al Club Juegaterapia com a símbol d’aquesta experiència compartida.
Pedro Oliveira, Title Sponsor Senior Manager de LALIGA, va destacar que «per a LALIGA FC PRO és un orgull compartir aquesta jornada amb la Fundació Juegaterapia i comprovar com el videojoc pot convertir-se en una eina capaç de generar il·lusió, connexió i moments inoblidables. Veure els infants gaudir, competir i compartir la seva passió pel futbol amb els nostres Pro Players dona sentit a iniciatives com aquesta i reforça el nostre compromís d’apropar experiències úniques allà on més es necessiten».
Per la seva banda, Lara Smirnova, responsable de l’àrea Gaming del Club Juegaterapia, va indicar que «molts dels infants i adolescents que participen en les activitats del Club són grans aficionats al futbol, però a causa dels tractaments o dels períodes d’hospitalització no sempre poden gaudir-ne com voldrien. Poder compartir una tarda jugant a EA SPORTS FC 26 amb jugadors professionals, aprendre d’ells i sentir-se part d’una experiència tan especial els omple d’il·lusió. Són moments que els permeten oblidar-se durant una estona de la malaltia i viure una experiència que recordaran durant molt de temps».