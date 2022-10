LaLiga fa que ‘ElClásico’ es vegi en 52 països amb més de 100 esdeveniments

LaLiga ha organitzat més de 100 esdeveniments en 52 països dels cinc continents, des d’Europa fins a Àsia, Àfrica, Amèrica del Nord i del Sud i Austràlia, per a situar als aficionats de tot el món en el centre del Reial Madrid–Barcelona

‘ElClásico’ és el partit de futbol “més emblemàtic del planeta”, va destacar LaLiga. El Reial Madrid rep al FC Barcelona aquest diumenge en el Santiago Bernabéu en un de les trobades més esperades dels últims anys, en el qual tots dos equips es mantenen invictes en el futbol nacional en el que va de temporada i comparteixen el lideratge de LaLiga Santander.

“Amb només nou jornades de lliga, ‘ElClásico’ d’aquest cap de setmana s’ha convertit en una cita ineludible i en un duel decisiu en la lluita pel títol”, va assenyalar LaLiga. Va afegir que, sent el partit de clubs més vist del futbol mundial, amb una audiència potencial de 650 milions de persones, el partit tindrà una visibilitat global sense precedents a causa de la gran quantitat d’“activacions” de LaLiga en els dies previs al partit, així com a una sèrie d’esdeveniments a gran escala en el dia del partit i a transmissions especials de la trobada dissenyades per a “portar l’emoció i la passió de LaLiga directament als aficionats al futbol de tot el món”.

Des d’Europa fins a Àsia, Àfrica, Amèrica del Nord i del Sud i Austràlia; en total, LaLiga ha organitzat 108 activacions en 52 països dels cinc continents, incloent 17 amb socis tant globals com locals. S’espera que més de 10.000 aficionats assisteixin a esdeveniments presencials, com a projeccions públiques i festes per a veure el partit, mentre que altres milers participaran en activitats com a exposicions especials, tornejos d’aficionats i concursos en xarxes socials.

Escenaris icònics

‘ElClásico’ d’aquest diumenge, el primer de la temporada de LaLiga, deixarà d’aquesta manera la seva petjada en alguns dels escenaris més emblemàtics del món. Per exemple, una campanya especial sobre ‘ElClásico ha pres Times Square a Nova York com a part de la cobertura sense precedents de la cadena local ESPN, així com en l’espai d’oci LA Live en el centre de Los Angeles.

Les iniciatives per a ‘ElClásico’ també situaran als aficionats de tots els racons del món en el centre de l’acció, mostrant el veritable abast global de LaLiga.

Els partits especials en mercats futbolístics consolidats com l’Índia -on 2.000 aficionats i 200 convidats VIP viuran cada moment de la trobada a Mumbai-, el Brasil i el Regne Unit estaran acompanyats per diferents activacions, com ara les festes per a veure el partit a Armènia, Finlàndia i Paraguai; una trobada amb la llegenda del Reial Madrid i el FC Barcelona i l’exentrenador de la selecció nacional Luis Milla a Indonèsia; un torneig de futbol set per a més de 600 jugadors a Vietnam; una exhibició a Tailàndia per a promocionar el partit i LaLiga Pass, la nova OTT que ofereix una cobertura completa de LaLiga durant tota la temporada; un esdeveniment de predicció de resultats amb pilots de MotoGP a Austràlia; i una campanya promocional digital de gran abast que oferirà als aficionats de Nigèria una experiència VIP de ‘ElClásico’ aquest mateix dia.

També s’ha posat l’accent a Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica abans del partit, i s’han organitzat nombrosos esdeveniments i campanyes especials en tota la regió.

La capital de Jordània, Amman, acollirà una festa a l’aire lliure en col·laboració amb un nou soci local, mentre que a Egipte més de 500 aficionats podran gaudir d’un ‘public viewing’ amb la presència de persones influents i ‘food trucks’. També se celebraran festes per a veure el partit al Marroc, a Rabat i Casablanca, i hi haurà esdeveniments similars a Dubai, Doha i Istanbul, juntament amb grups d’aficionats locals de tots dos costats de la rivalitat de ‘ElClásico’.

Aquestes experiències de ‘ElClásico’ d’aquesta temporada, que a Espanya podrà veure’s a DAZN, també s’estendrà a la transmissió televisiva en altres països, especialment a l’Índia, on el partit estarà disponible no sols en el canal de televisió en obert Sports 18 KHEL, sinó també en JioCinema, la nova OTT de LaLiga al país, totalment gratuïta, en una quantitat sense precedents d’idiomes locals (anglès, hindi, bengalí i malayam), amb la finalitat d’acostar el partit al major nombre possible d’aficionats en tot el país.

Els comptes de LaLiga en 24 plataformes de xarxes socials també oferiran un ampli contingut de ‘ElClásico’ en 20 idiomes diferents a més de proporcionar una cobertura abans del partit a més de 160 milions de seguidors a tot el món.

Campanya

‘ElClásico’ ha arribat acompanyat d’una campanya promocional llançada des de LaLiga, que té en la rivalitat el seu eix narratiu, en ser capaç “de treure el millor de cadascun”. LaLiga ha volgut posar en valor la rivalitat més històrica del futbol, la que existeix entre el Reial Madrid-FC Barcelona.

En aquest cas, l’espot que regeix la campanya de ElClásico mostra el nombre total de gols que tots dos han marcat en aquests partits. La xifra global és la mateixa: 295. El comptador es posa a zero aquesta temporada i Reial Madrid i FC Barcelona es disposen a jugar un dels partits més igualats de la història.

“Una campanya amb la qual LaLiga torna a inspirar, en aquesta ocasió a través d’una rivalitat amb un abast global i amb un partit que”, explica la LaLiga, després de portar tota la vida jugant-se “només importa el següent”.