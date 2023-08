LALIGA estrena la temporada amb retransmissions immersives

La nova era que comença LALIGA aquesta temporada 23/24 de la mà d’EA Sports donarà el tret de sortida el pròxim 11 d’agost i comptarà amb novetats en les retransmissions que acostaran a l’aficionat a una experiència immersiva.

La temporada arrenca amb la disputa en el Power Horse Stadium de la trobada entre l’UD Almeria i el València CF, el primer partit de la primera divisió sota el seu nou nom: LALIGA EA Sports. Aquest mateix dia, 11 d’agost, l’Amorebieta i el Llevant UD es convertirà en el primer partit de LALIGA Hypermotion, la nova segona divisió.

Una nova temporada que comptarà amb múltiples vies per a gaudir del futbol d’elit de tots els clubs de LALIGA i amb novetats en les retransmissions que acostaran a l’aficionat a una experiència immersiva anteriors campanyes. Els seguidors de tota Espanya, per tant, podran gaudir de tots els partits en Movistar Plus i Orange, així com en DAZN, que emetrà “cinc partits per jornada durant 35 jornades a través de la seva plataforma”, segons un comunicat de LALIGA.

Entre les novetats més destacades, Movistar posa en marxa avui Movistar +, un canal que estarà disponible en l’OTT de l’operador -‘Over The Top’, amb retransmissió a través d’internet- i per a clients del paquet essencial de ‘MiMovistar’, que oferirà continguts extraesportius dels clubs, així com una trobada per jornada de LALIGA EA Sports i un altre de LALIGA Hypermotion, a més d’un partit d’UEFA. Aquestes trobades, d’acord amb l’anunci de LALIGA, “s’aniran coneixent progressivament en funció de l’interès de les competicions”.

LALIGA Hypermotion

Així mateix, aquesta 23/24 LALIGA Hypermotion inaugura el seu canal LALIGA TV Hypermotion que serà present en 16 operadors (Movistar Plus, Orange, Amazon Prevalgui Vídeo, Vodafone, Euskaltel, R Galícia, Telecable, MásMóvil, Yoigo, Virgin Telco, Guuk, Embou, Netllar, Hits Mobile, Oceans i Populoos) per on s’emetran tots els partits de la competició, inclosos els del ‘playoff’ d’ascens a LALIGA EA Sports.

En aquest sentit, LALIGA també va afirmar en el comunicat que comercialitza els drets audiovisuals de la Hypermotion en no exclusiva “amb l’objectiu d’aconseguir la màxima exposició per a la competició i els seus clubs, aconseguint una oferta més competitiva, millorant la distribució del producte i, en definitiva, arribant a més aficionats”.