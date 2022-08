LaLiga es converteix en ‘trending topic’ al Regne Unit￼

La recentment estrenada temporada de LaLiga Santander ha començat collint èxits d’audiència al Regne Unit, on ha aconseguit que centenars de milers de persones veiessin el partit disputat el diumenge entre la Reial Societat i el F.C. Barcelona, així com acaparar l’atenció en les xarxes socials amb diversos ‘trending topic’.

L’última jornada ha arribat al Regne Unit gràcies a l’acord de la competició amb Premier Sports, a través del qual un dels canals de televisió més importants del país, ITV, també retransmetrà un partit en obert al mes durant els pròxims tres anys.

Els fans anglesos van poder gaudir de la trobada disputada entre la Reial Societat i el F.C Barcelona diumenge passat, que va reunir enfront del televisor a una mitjana de 143.000 persones, arribant a un pic de 308.000, va aconseguir un share d’audiència de 1,24%.

A més, les xarxes socials també van reflectir l’èxit de LaLiga Santander en aquest país, ja que van ser diversos els Trending Topics aconseguits durant l’emissió del partit, protagonitzats per Ansu Fati, que va arribar al 2n lloc i 31è lloc, Lewandowski, en les posicions 8è i 9è, i Reial Societat, que va aconseguir el 23è i 24è lloc.

Aquestes dades marquen una fita per a LaLiga i posen de manifest “l’atractiu de la competició domèstica més enllà de les nostres fronteres, així com l’èxit de la seva estratègia d’expansió internacional”, segons va destacar en un comunicat.

El director audiovisual de LaLiga, Melcior Soler, va destacar que “els aficionats del Regne Unit tenen una forta connexió emocional amb Espanya i amb el futbol espanyol en particular. Aquesta temporada, a través de la nostra relació amb Premier Sports, estem encantats d’oferir més de LaLiga que mai, incloent-hi una cobertura consistent en obert, accés als continguts de primera classe de LaLigaTV i una cobertura completa de totes dues divisions, LaLiga Santander i LaLiga SmartBank”.

LaLiga ha renovat el seu compromís amb Premier Sports per les pròximes tres temporades per a la transmissió de més de 300 partits de LaLiga Santander al Regne Unit i Irlanda amb Más LaLiga a través dels seus canals lineals Premier Sports 1 i Premier Sports 2 (des de només 9,99€ al mes) disponibles a través de Sky i Virgin TV, així com dels canals Premier Player i Amazon Prevalgui Vídeo. Per als fans més acèrrims del futbol espanyol, LaLigaTV, el canal 24/7 que mostra tota LaLiga, està disponible via streaming per a tots els subscriptors de pagament de Premier Sports al Regne Unit, al qual també es pot accedir en format independent a través de Premier Player i Amazon Prevalgui Vídeo Channels, per només 7,99 lliures al mes.

D’altra banda, els aficionats a la segona divisió espanyola poden gaudir d’11 partits de LaLiga SmartBank per jornada a través del propi servei de streaming OTT de LaLiga, LaLigaSportsTV, de manera gratuïta per a tots els usuaris registrats.