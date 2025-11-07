LALIGA es converteix en la primera organització esportiva del món a adoptar un model d’IA agentiva a gran escala

LALIGA ha fet un nou pas en la seva estratègia de transformació digital en subscriure un Memoràndum d’Entesa (MoU) amb la multinacional tecnològica Globant (NYSE: GLOB), amb l’objectiu de desenvolupar un programa pioner basat en intel·ligència artificial agentiva que transformarà les seves operacions internes i reforçarà la seva posició com a referent global en la indústria de l’esport i l’entreteniment, tal com recull un comunicat de la patronal.
Amb aquest acord, LALIGA es converteix en la primera organització esportiva en el món a adoptar un model d’IA agentiva a gran escala, orientat a accelerar la innovació i optimitzar processos clau com la formació de talent, l’anàlisi de rendiment esportiu, la generació de continguts personalitzats i l’automatització de fluxos de treball.
El president de LALIGA, Javier Tebas, va assenyalar, en declaracions ofertes al diari ‘Expansió’ sobre l’acord, que “no hi ha cap altre cas similar, ni tan sols en les lligues americanes”, i considera que el projecte “és pioner no sols en l’esport, sinó també a escala empresarial en general”
El programa, que s’implementarà a través dels AI Pods de Globant, és un model disruptiu basat en equips d’agents d’IA supervisats per experts, i comptarà amb la participació de Sportian, la divisió especialitzada en esports de la companyia.
En aquest sentit, Tebes apunta per al mateix mitjà que “amb la incorporació d’aquests agents millorarem moltíssim l’experiència dels usuaris en tots els entorns digitals”, així com implementar el seu ús per a “la retransmissió de partits, per a millorar la relació i l’experiència amb les nostres aplicacions oficials o el Fantasy”.
El màxim dirigent de la patronal afirma també que aquest pla estarà operatiu en un període de “18 a 20 mesos” i que tindrà aplicació en el pla audiovisual, amb la qual es podran “analitzar KPIs, repetir jugades històriques i comparar situacions similars dins de l’arxiu audiovisual”. Finalment, Tebes destaca la funcionalitat que permetrà gestionar i generar els calendaris de les competicions. “Entendrà tots els paràmetres per a optimitzar l’experiència de l’usuari: des dels horaris fins a la disponibilitat de jugadors internacionals”, subratlla, encara que recalca que malgrat que no se substitueix la presa de decisions “sí que ajudem a fer-la més eficient”. Igualment, aquesta tecnologia s’aplicarà en departaments interns de l’organització per a gestionar les càrregues administratives.
Per part seva, Martín Umaran, president per a la regió EMEA i cofundador de Globant, ressalta al mateix mitjà l’aposta de LALIGA per la innovació. “Quan apareixen noves tecnologies, no es tracta només de quant se sap des del punt de vista tècnic, sinó de com s’entenen per a aplicar-les al negoci de cadascun i LALIGA sap fer-ho”, va destacar el directiu.
La posada en marxa d’aquest programa s’emmarca en el full de ruta de LALIGA cap a un model de gestió més intel·ligent, on l’analítica, l’automatització i la creativitat impulsen tant l’experiència dels aficionats com la competitivitat de la competició.