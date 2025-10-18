LaLiga envia una tercera carta a AFE sense resposta

LaLiga ha enviat una carta a tots els jugadors de la competició per reiterar la seva disposició al diàleg amb l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) en què subratlla el seu interès per mantenir una reunió per abordar el partit programat a Miami entre el Vila-real CF i el FC Barcelona, el pròxim 20 de desembre.
Aquesta iniciativa es produeix davant de la falta de resposta d’AFE a les tres cartes prèvies enviades per LaLiga, en què es van proposar diverses dates per a la reunió sense obtenir contestació.
Segons ha informat LaLiga, a la carta destaca que, en cas de no assolir un acord sobre la data i l’hora de la reunió, el president, Javier Tebas, estarà disponible per atendre els futbolistes de manera presencial, telefònica o mitjançant videoconferència el pròxim divendres 24 d’octubre. A més, la patronal reafirma que en cap moment no ha rebutjat la possibilitat de reunir-se; per contra, des de l’inici s’ha mostrat “plenament disposada” a entaular un diàleg, proposant diverses dates i solucions viables per facilitar la reunió.
LaLiga també ressalta en aquesta comunicació la contribució econòmica realitzada a AFE en els darrers anys. Des del 2015, els clubs de LaLiga han aportat més de 100 milions d’euros al sindicat de futbolistes, una mostra clara del seu compromís amb els jugadors i el futur del futbol professional a Espanya. Aquesta xifra, reflectida també a la carta que han rebut avui per part de LaLiga, evidencia el suport constant a AFE i subratlla la importància del diàleg entre les dues parts.
D’altra banda, s’assenyala la inflexibilitat d’AFE, que ha fixat unilateralment una data per al matx i ha desoït les dificultats d’agenda prèviament comunicades per la patronal. Aquest comportament contradiu les intencions expressades per AFE en les últimes comunicacions i dificulta l’avenç cap a una solució consensuada.
El missatge de LaLiga reitera el seu compromís amb el benestar dels futbolistes i amb la transparència en els projectes que involucren els clubs i jugadors.
Pel que fa al partit a Miami, LaLiga recalca que es tracta d’un projecte estratègic de llarg termini, dissenyat per potenciar la marca del futbol espanyol als Estats Units, un mercat clau per als drets audiovisuals de la competició. A la missiva asseguren als jugadors que aquest esdeveniment no és una operació econòmica puntual, sinó una inversió en la projecció global de LaLiga i l’enfortiment de la seva presència en un mercat clau per al futur dels drets audiovisuals.