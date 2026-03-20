LALIGA eleva la seva lluita contra el racisme a través de l’art urbà en el V aniversari de VS RACISM￼￼

LALIGA EA SPORTS impulsa una edició “especialment significativa” de VS RACISM amb motiu del cinquè aniversari de la iniciativa. Cinc anys després de la seva posada en marxa, la campanya evoluciona amb noves activacions que amplifiquen el missatge de tolerància zero enfront del racisme dins i fora dels estadis.
Emmarcada en la celebració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial que té lloc el 21 de març, la jornada VS RACISM 2025/26 incorporarà per primera vegada accions simbòliques que fan un pas més en la implicació de jugadors, aficionats i comunitat digital.
Com a principal novetat d’aquesta temporada, jugadors de LALIGA que han sofert atacs racistes al llarg de la seva carrera han participat activament en la campanya escrivint una paraula que representa el missatge que desitgen traslladar en la lluita contra aquesta xacra.
Aquestes paraules s’incorporaran en un pegat tipus jocktag situat en la part inferior de la samarreta que vestiran els equips durant la jornada VS RACISM, convertint l’equipament en un suport directe de conscienciació i denúncia. Aquesta peça, igual que els braçalets que portaran els futbolistes, ha estat produïda per Avery Dennison.
Entre els jugadors participants es troben Nico Williams i Iñaki Williams (Athletic Club), Dion Lopy (UD Almeria), Bambo Diaby (Elx CF), Omar El Hilali (RCD Espanyol) i Llac Júnior (CD Lugo).
En aquest cinquè aniversari, LALIGA EA SPORTS han apostat per renovar l’impacte visual i emocional de la campanya amb una proposta artística desenvolupada al costat del reconegut artista urbà SUSO33.
El concepte creatiu situa el missatge ‘VS RACISM’ com a eix visual central de la identitat de la jornada, convertint-ho en un crit col·lectiu contra l’odi. Aquest enfocament artístic es materialitza en el disseny de la pilota oficial i en les samarretes commemoratives que vestiran els equips durant la jornada, reforçant la dimensió simbòlica d’aquesta edició especial.
De la gespa al videojoc
El compromís compartit entre LALIGA EA SPORTS transcendeix el terreny de joc i s’activa també dins d’EA SPORTS FC26. Durant la setmana de la jornada VS RACISM, el videojoc integrarà elements específics de la campanya, traslladant el missatge a milions d’aficionats a tot el món com, per exemple, la samarreta dissenyada per a aquesta iniciativa.
Aquesta dimensió digital, impulsada per EA SPORTS, permet amplificar l’abast de la iniciativa i connectar amb noves generacions a través de l’ecosistema global del futbol, reforçant el propòsit comú d’utilitzar el poder de l’esport com a motor de canvi social.
A més d’aquestes novetats, la campanya comptarà amb una presència integral d’elements identificatius dissenyats exclusivament per a aquesta jornada de la competició com a braçalets commemoratius que portaran els jugadors, personalització de diversos suports presents en els estadis com els toblerones, videomarcadores o els missatges institucionals que es traslladaran en el salt al camp.
També tornarà a sonar l’himne compost dins d’aquesta iniciativa en la seva tercera edició (#1VoiceVSRACISM) que va ser dissenyat al costat de Little Spain i es va convertir en una peça musical de referència amb gran repercussió a nivell mundial conjuminant a multitud de veus contra la discriminació racial.
Tenint en compte la trajectòria d’aquesta iniciativa, s’ha preparat un vídeo resumeixen d’aquests cinc anys d’història que s’utilitzarà per a amplificar l’acció a nivell audiovisual.