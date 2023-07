LaLiga EA Sports promou un acord per regular les grades visitants

Un total de 15 clubs de LALIGA EA SPORTS han signat un acord per a regular les condicions de la graderia visitant. Aquest acord, iniciat per LALIGA i que es regeix sobre el principi de reciprocitat, estableix la venda d’un mínim de 300 localitats cada partit a socis o simpatitzants del club visitant a un preu màxim de 30 euros.

La idea, ja implementada en l’actual LALIGA HYPERMOTION per LALIGA i Aficions Unides, va comptar amb un grup de treball format per cinc clubs: Athletic Club, Reial Betis, Sevilla FC, València CF i Reial Valladolid CF van establir les bases del conveni que avui s’oficialitza.

Segons va informar aquest dijous LALIGA, treballa de manera conjunta amb Aficions Unides des de fa 13 temporades. Iniciatives com a Turisme Esportiu, el projecte que busca fomentar els desplaçaments entre aficionats per a generar una experiència 360è que inclogui turisme, gastronomia i cultura entorn d’un partit de futbol, tenen com a missió posar a l’aficionat en el centre de totes les seves accions.

Óscar Mayo, director general executiu de LALIGA, va mostrar el seu entusiasme sobre la iniciativa: “És un orgull que puguem inaugurar aquesta nova marca amb un acord així. Facilitar i promoure el turisme esportiu és una de les principals motivacions que té LALIGA, i poder portar aquest acord a la màxima categoria és tot un luxe i il·lusió. Avui són 15 clubs, esperem que en un futur siguin 20”.

Jon Uriarte, president de l’Athletic Club, va assenyalar que “aquesta mesura a l’Athletic li aportarà moltíssim. Crec que som un dels equips de LALIGA que més suport sol tenir de la seva afició en els desplaçaments en els partits que juguem fora, llavors tota mesura que ajudi al fet que aquest suport sigui encara major és molt positiva”.

Per part seva, Joan Laporta, president del FC Barcelona, va indicar que “per al Barça és una via molt interessant per a atendre les moltes peticions que tenim en cada desplaçament tant d’aficionats culers que volen acompanyar a l’equip fora de Barcelona com especialment per als milers de barcelonistes que cada temporada esperen la visita dels seus ídols en els estadis de LALIGA EA Sports. L’acord beneficia el turisme local, no sols en l’econòmic, que també, sinó a enfortir llaços d’amistat entre ciutats”.

Enrique Cerezo, president de l’Atlètic de Madrid, va exposar que “quan l’Atlètic de Madrid viatja fora de Madrid a jugar qualsevol partit amb qualsevol equip que estigui associat a aquest conveni és molt avantatjós perquè s’arrosseguen moltíssims aficionats de l’equip, que això ve molt bé per al turisme i altres coses important que té una ciutat per a poder atendre els seus visitants”.

José Castro, president del Sevilla FC, va apuntar que “al Sevilla FC ho sabem bé. Portem més de 20 anys rebent aficionats de tota Europa, i al llarg d’aquests 20 anys sabem, coneixem i és extraordinari que vinguin aficionats rivals. Aquests aficionats creen un impacte positiu a la ciutat a tots els nivells. L’impacte rep la ciutat d’aquests aficionats és molt important i és alguna cosa per a tenir en compte”.

També Ramón Alarcón, CEO del Reial Betis, va mostrar el seu suport a la iniciativa: “Crec que més que al club aporta a LALIGA. És important que, com passa a Anglaterra, fomentem la cultura del viatge esportiu, del viatge d’equips de futbol, que el fomentem un ambient sa i que ens acostumem, perquè jo crec que això és bo i bonic per a l’espectacle. Que en tots els camps hi hagi el que anomenen els anglesos away fans, que passa molt quan vas per Europa, els partits d’UEFA, que sempre hi hagi la part de colorit de l’afició rival és molt bo per a la competició”.

Rafael Contreras, vicepresident del Cadis CF, va manifestar que “per al club és una mesura de reforç d’aquesta presència que acompanya a l’equip en tots els estadis d’Espanya. El Cadis CF mai se sent només, sempre està acompanyat, i ara d’una manera molt més potent i millor per als nostres aficionats. Per tant, estem molt contents d’aquesta mesura”.

Alfonso Díaz, CEO del RCD Mallorca, va explicar que el seu club té “una dificultat afegida, que és la insularitat, i cada desplaçament és una gran dificultat i cost per als nostres aficionats. Per tant, tenir un preu raonable com he dit abans ajudarà al fet que els desplaçaments es facin en major número, que tinguem més aficions tant en un sentit com en un altre omplint els estadis i millorant l’experiència en el dia de partit i en els nostres estadis, que al final és el que volem tenir estadis amb més aficionats i donant major facilitat perquè puguin viatjar”.

Javier Solís, director corporatiu del València CF, va declarar que “avui dia entenem el futbol com un espectacle global i que va més enllà del que és el partit en si. Tot el que sigui afavorir que aficionats d’altres equips vengen a la ciutat de València i viceversa és bo per al comerç local a nivell d’hostaleria, oci o restauració. Entenem que és una bona mesura per als clubs i les ciutats”.

Alfonso Fernández de Trocóniz, president de l’Esportiu Alabès, va incidir en què “el futbol, quan algú veurà un partit, no sols veurà la trobada. Va a la ciutat, està el dia, gaudeix… s’integra a la ciutat. Creiem que és un bon acord per a totes les ciutats perquè millorarà l’arribada d’aficions que passaran, en el nostre cas, el dia a Vitòria”.

Delfi Geli, president del Girona FC, va afegir que “és un benefici mutu de tots els clubs. Nosaltres podrem rebre a les aficions rivals, la nostra es podrà desplaçar amb avantatges als estadis visitants, i al final ens devem a la nostra “afició i hem d’ajudar-los en la mesura del possible, en què puguin realitzar els seus desplaçaments”.

Jokin Aperribay, president de la Reial Societat, va dir que cal congratular-se “de l’acord aconseguit entre 15 clubs de LaLiga EA Sports i creiem fermament a continuar treballant per i per als nostres aficionats. Des de l’any 2019 tots els clubs bascos ho fèiem i considerem una gran notícia que aquell històric acord s’hagi estès per la competició”.

Alfredo García, director general del Granada CF, sosté que “fomentar les relacions de tots els equips que formen LALIGA i facilitar a tots els aficionats, tant els granadistas que viatgin anés a seguir al nostre equip com el de la resta d’equips que visitin la nostra meravellosa ciutat, fomentant sobretot el turisme esportiu i donant suport al projecte iniciat i fomentat per LALIGA”.

Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas, va destacar que “al club signant el que li aporta aquest acord és aquesta sensació que tindrà l’aficionat que no es desentén del que li ocorri quan no està en el seu estadi. I com sempre, aquesta labor d’acompanyament, que no sé la resta dels clubs, però per descomptat a nosaltres ens sembla per l’excepcionalitat del nostre origen, aquesta fusió dels cinc clubs fundadors, que som aquesta casa comuna, aquest punt de trobada. que no volem que això es pensi, se senti únicament en Gran Canària, sinó allí on estigui l’equip”.

Ángel Torres, president del Getafe CF, va relatar que “s’obre una finestra conjunta en la qual els equips anem de bracet i d’aquesta manera facilitem els desplaçaments dels nostres aficionats. Els oferim les facilitats per a poder estar abrigallant al seu equip, poder gaudir d’una experiència en altres localitats i comprovar la passió que aquest esport genera. És un pas més en el creixement de LALIGA”.

Mohamed El Assy, director general de la UD Almeria, va ressaltar que “valorem de manera molt positiva aquesta iniciativa de LALIGA a la qual ens sumem perquè és molt avantatjosa per als aficionats en general i per als de la UD Almeria en particular. El nostre club sempre estarà obert a col·laborar amb LALIGA i Aficions Unides per als qui ocupen un lloc de màxima rellevància en el futbol com són els aficionats”.

LALIGA va concloure assenyalant que continua “brindant facilitats a l’aficionat, aquesta vegada amb l’acord de graderia visitant. Un acord que inicia la seva marxa amb 15 clubs, que podran facilitar els desplaçaments entre l’afició visitant sempre que es disputi un partit contra un club emmarcat en aquest mateix conveni i que, com ja es gaudeix en LALIGA HYPERMOTION, posarà a l’aficionat en el centre de l’acord”.