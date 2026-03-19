La Champions League 2025/26 està en la seva fase decisiva amb només vuit equips encara a la competició, tres d’ells provinents de LALIGA. Aquesta representació converteix LALIGA EA SPORTS en el campionat nacional amb més clubs classificats per als quarts de final, per davant de les lligues anglesa, alemanya, francesa i portuguesa, que compten amb dos, un i un respectivament.
El FC Barcelona, el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid, els tres primers classificats actuals de LALIGA EA SPORTS, continuen vius a la lluita pel títol europeu, continuant una ratxa que s’estén des de la temporada 2005/06, on sempre hi ha hagut almenys un club espanyol en aquesta fase. Els tres equips espanyols van superar els vuitens de final amb victòries destacades sobre equips de la Premier League.
El Reial Madrid es va imposar amb un resultat global de 5-1 al Manchester City, després de guanyar 3-0 a l’anada gràcies a un espectacular hat-trick de Fede Valverde. Per la seva banda, el FC Barcelona va superar el Newcastle United amb un aclaparador 8-3 global després d’empatar 1-1 a l’anada a Anglaterra i guanyar 7-2 a l’Spotify Camp Nou. L’Atlètic de Madrid també va aconseguir una classificació contundent amb un 7-5 global contra el Tottenham, després de guanyar 5-2 a l’anada a Madrid.
Els aparellaments de quarts de final enfrontaran els tres equips espanyols entre si i el Reial Madrid amb el Bayern Múnic. El FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid es veuran les cares en un duel totalment espanyol, cosa que garanteix que almenys un club de LALIGA EA SPORTS estarà a semifinals, acostant-se a la final de Budapest.
L’enfrontament entre el Reial Madrid i el Bayern Múnic serà un dels clàssics del futbol europeu, amb 28 partits previs entre els dos equips. El Reial Madrid ha dominat els últims anys, amb un saldo de set victòries i dos empats en els últims nou enfrontaments, sense caure contra el Bayern des de la famosa tanda de penals a l’edició 2011/12.
D’altra banda, el FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid ja s’han vist les cares aquesta temporada a la Copa del Rei, amb l’Atlètic imposant-se per 4-0 a l’anada i, malgrat la derrota 3-0 a la tornada, avançant a la final. Serà un duel interessant, ja que l’Atlètic ha eliminat el Barça a quarts de final en edicions anteriors de la Champions, el 2014 i el 2016, arribant a les finals de les dues edicions.
Els partits d’anada dels quarts de final es disputaran el 7 d’abril, quan el Reial Madrid rebi el Bayern al Santiago Bernabéu, i el 8 d’abril, quan el FC Barcelona rebi l’Atlètic de Madrid a l’Spotify Camp Nou. Els partits de tornada es jugaran el 15 d’abril a Alemanya i el 14 d’abril al Riyadh Air Metropolitano. A més, tots dos equips s’enfrontaran a LALIGA EA SPORTS el 4 d’abril, cosa que donarà pas a diverses confrontacions directes en aquesta fase decisiva de la temporada.
A LALIGA EA SPORTS, els equips han apostat per una planificació mesurada, prioritzant la qualitat i el rendiment sense dependre de grans desemborsaments, cosa que ha permès mantenir la competitivitat en l’àmbit europeu. A més, l’enfocament en el talent del planter juga un paper fonamental en aquest model, segons l’últim informe del CIES Football Observatory, que situa LALIGA com la lliga amb més valor de mercat de jugadors formats a les pedreres, amb, precisament, el FC Barcelona, el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid entre els deu primers a nivell mundial.