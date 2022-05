LaLiga domina Europa i és la competició amb més títols europeus el segleXXI

Amb la catorzena Champions del Reial Madrid, LaLiga suma 32 títols europeus aconseguits pels seus equips des del començament de l’últim segle, superant en 19 títols als aconseguits, per exemple, pels clubs de la Premier League, que només ha guanyat 13 títols europeus en els últims 20 anys. A més distància es queden la Sèrie A italiana i Bundesliga, amb 5 títols respectivament, aconseguits per equips com l’Inter, l’AC Milà, el Bayern de Munic i el Eintracht de Frankfurt. Per part seva, la lliga francesa, una altra de les grans lligues europees, i que compta amb el PSG o el Olympique de Lió, no ha estat capaç d’adjudicar-se cap títol continental en les últimes dues dècades.

En aquest sentit, malgrat el gran poder econòmic d’algunes lligues com la Premier League o la Lligui 1, competicions que compten amb ‘clubs-Estat’ com el Manchester City o el PSG, els quals inverteixen estratosfèriques quantitats de diners per a contractar els jugadors més cotitzats del mercat, els clubs espanyols de LaLiga han demostrat una altíssima competitivitat en cadascuna de les competicions organitzades per la UEFA a nivell continental.

De fet, més enllà dels 32 títols europeus, els equips espanyols han jugat un paper destacat en totes les competicions al llarg d’aquest segle. Des del 2000, la Champions League ha estat testimoni de 3 finals “espanyoles”, amb Reial Madrid, Atlètic de Madrid i València com a protagonistes.

Així mateix, altres equips com el Deportivo de A Coruña, el Villareal o el Sevilla han fregat la glòria en Champions en diverses ocasions. L’equip de la Corunya es va quedar a les portes de la final de 2003/2004. Més recentment, el Villareal ha disputat en dues ocasions les semifinals d’aquesta competició, en la 2005/2006 contra l’Arsenal, i ja en aquesta temporada, el Liverpool va truncar les aspiracions del submarí groc baixant-lo del que podria haver estat la quarta final de Champions totalment espanyola.

D’altra banda, a l’Europa League, l’Alabès, en el partit històric contra el Liverpool, i l’Espanyol, en una final espanyola disputada a Glasgow contra el Sevilla, es van quedar a les portes de la victòria.

Palmarès europeu

El Reial Madrid, amb 6 Champions i 3 Supercopes d’Europa, lidera el rànquing de clubs espanyols amb més títols continentals en els últims 20 anys. Li segueix el Barça que, en les últimes dues dècades ha aconseguit 4 Champions i 3 Supercopes d’Europa.

En tercera posició, es col·loca el Sevilla, que a mitjans dels 2000 es va començar a coronar com a rei de l’Europa League, guanyant-la fins a sis ocasions, així com el títol de Supercopa d’Europa aconseguit en una final en la qual va vèncer al Barça en 2009, en una final espanyola inèdita.

Altres dos equips espanyols que han collit èxits continentals en els últims 20 anys són l’Atlètic de Madrid, el València i el Villareal. De 2000 a 2022, l’Atlètic de Madrid ha aconseguit aixecar 3 Europa League i 3 Supercopas d’Europa, el València ha aconseguit alçar-se amb 1 Europa League i una Supercopa d’Europa, i la passada temporada, el Villareal va guanyar la seva primera Europa League en vèncer en la final al Manchester United, un dels clubs més capdavanters de la Premier i que compta amb un pressupost molt superior al de l’equip castellonenc.

Campanya

Amb l’eslògan ‘No és LaLiga, però com si ho fos’, LaLiga ha llançat una campanya en diferents mitjans de comunicació i en les marquesines d’algunes ciutats espanyols que reconeix l’èxit dels clubs espanyols en les competicions europees i amb la qual tracten de remarcar que no hi ha una competició igual en el vell continent tan competitiva com LaLiga.