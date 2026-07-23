LALIGA ha destacat l’impacte de les pedreres en l’èxit de la selecció espanyola i ha recordat que el 2022 va impulsar un Pla Nacional d’Optimització i Millora de les Pedreres per elevar els estàndards de formació, professionalització i desenvolupament integral dels jugadors.
L’organització assenyala que el model competitiu del futbol base espanyol permet als joves acumular una experiència competitiva única i progressar de manera natural des de la pedrera fins al futbol professional.
Per aquest motiu, sosté que l’èxit de la selecció espanyola al segle XXI, i especialment en els darrers dos anys amb la consecució de l’Eurocopa 2024 i el Mundial 2026, és molt més que l’assoliment d’una generació excepcional. Segons LALIGA, és el resultat d’un model de formació i desenvolupament del talent que ha convertit el futbol espanyol en un referent mundial. «Els èxits d’Espanya i el seu domini davant algunes de les millors seleccions del món tenen les seves arrels en el motor del futbol nacional: les pedreres», afirma.
Segons LALIGA, no és casualitat que 25 dels 26 jugadors que es van proclamar campions del món a Nova Jersey s’hagin format en clubs de LALIGA. Només David Raya, que amb 16 anys va marxar a Anglaterra, queda fora d’aquesta estadística. L’entitat considera que darrere d’aquest èxit no hi ha una generació aïllada ni una fórmula improvisada, sinó dècades de treball en la formació de talent, impulsades per un ecosistema que combina metodologia, competició i desenvolupament integral del jugador.
En aquest context, LALIGA destaca que el 2022 va fer un pas decisiu amb el llançament del Pla Nacional d’Optimització i Millora de les Pedreres. Tot i que feia anys que impulsava iniciatives per reforçar la formació de talent als clubs, aquest pla va consolidar una estratègia integral destinada a elevar els estàndards de les acadèmies del futbol professional espanyol. L’objectiu és impulsar l’excel·lència esportiva, professionalitzar encara més les estructures de base i reforçar la sostenibilitat econòmica dels clubs.
Quatre anys després, afegeix, els resultats d’aquesta aposta estratègica es reflecteixen en el títol mundial d’una selecció espanyola sustentada en el talent desenvolupat a les pedreres dels clubs de LALIGA.
Un dels desenvolupaments més rellevants sorgits d’aquest pla ha estat la posada en marxa, conjuntament amb AENOR, de la primera certificació independent específica per avaluar l’excel·lència de les pedreres de futbol. Aquesta iniciativa pretén reconèixer els clubs que assoleixen els estàndards més elevats en àmbits com el desenvolupament esportiu, la professionalització de les estructures, la formació integral del jugador i la protecció dels menors.
A tot això s’hi afegeix un ecosistema competitiu que fomenta la competició des de molt joves. Un futbolista format a Espanya pot arribar a la majoria d’edat havent disputat prop de 500 partits oficials durant la seva etapa formativa, acumulant una experiència competitiva difícil de trobar en altres països.
També hi contribueix una metodologia centrada en la comprensió del joc, la presa de decisions i el desenvolupament de la intel·ligència tàctica, aspectes que han modelat generacions de futbolistes capaços d’interpretar contextos diversos i adaptar-se a diferents estils de joc. Aquest enfocament ha convertit la metodologia tecnicotàctica espanyola en una de les més valorades i exportades del futbol mundial.
A més, el model competitiu del futbol espanyol permet que els equips filials dels clubs de LALIGA competeixin dins la mateixa piràmide futbolística en categories semiprofessionals, fet que accelera la maduresa competitiva dels jugadors. En alguns casos, fins i tot arriben a competir en el futbol professional, com succeirà la temporada 2026/27 amb la presència de la Real Sociedad B i el Celta Fortuna a LALIGA HYPERMOTION.
«Tot plegat contribueix a formar futbolistes més complets, preparats per adaptar-se i rendir en pràcticament qualsevol model de joc, una de les raons per les quals la metodologia tecnicotàctica espanyola és avui una de les més demandades i exportades a escala internacional», conclou LALIGA.