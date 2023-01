LaLiga denúncia els càntics racistes contra Vinicius

LaLiga ha anunciat aquest dimarts que ha presentat les corresponents denúncies davant el Comitè de Competició de la RFEF i per la via penal als Jutjats d’Instrucció de Valladolid pels insults racistes proferits contra el jugador del Reial Madrid Vinicius Jr durant el partit contra el Reial Valladolid disputat el divendres a l’estadi José Zorrilla.

A més, s’ha sol·licitat als Jutjats d’Instrucció de Valladolid que donin trasllat de la denúncia a la Fiscalia de delictes d’odi per a la seva personació en aquesta causa.

Com fa des de fa diverses temporades, també ha presentat escrit de denúncia per insults racistes davant la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport per al seu estudi i valoració de sanció.

Abans, la patronal del futbol professional ja havia reaccionat davant la publicació per part del jugador del Reial Madrid Vinicius Jr en les seves xarxes socials d’un comentari en el qual al·ludia a la falta de mesures d’acció per part de LaLiga en la lluita contra el racisme després dels insults rebuts divendres passat en la trobada contra el Reial Valladolid. La patronal va emetre un comunicat el dia 31 de desembre en el qual afirmava estar analitzant les imatges i àudios del partit entre el Reial Valladolid i el Reial Madrid per a posar la denúncia pertinent, com fa sempre en aquests casos i en línia amb la seva tolerància zero al racisme. Denúncia que ja ha estat presentada.

En el comunicat emès, LaLiga resumeix l’estat d’algunes d’aquestes denúncies dels últims anys entre les quals es troben altres tres per insults al mateix Vinicius. En el cas d’aquest jugador del Reial Madrid, LaLiga va presentar una denúncia davant la Fiscalia d’Odi de Barcelona pels crits que va rebre en El Clàssic del Camp Nou el 24 d’octubre de 2021. LaLiga va rebre la notificació de l’arxivament de la denúncia per part d’aquesta Fiscalia “atès que no s’ha aconseguit la identificació dels autors dels fets”.

LaLiga també va presentar una denúncia davant la Fiscalia d’Odi de Balears pels crits racistes contra el jugador durant el partit entre Mallorca i Reial Madrid del 14 de març del 2022 en l’estadi de Son Moix. En aquest cas, la motivació de l’arxivament de la denúncia per part de la Fiscalia va ser perquè “l’expressió i sons proferits, sens dubte propis d’actituds grolleres i menyspreables, al mateix temps que vexatòries i absolutament rebutjables, no semblen revestir inicialment, per al present cas, la dimensió penal pública que es postula”.

També van ser denunciats els crits racistes contra Vinicius Jr el 18 de setembre del 2022 dins i fora de l’estadi Metropolità, abans i durant el partit Atlètic de Madrid-Reial Madrid. Avui LaLiga ha anunciat la quarta denúncia per insults a Vinicius.

Des de la temporada 18/19 LaLiga denúncia aquests casos a més de davant la Comissió antiviolència davant la Fiscalia d’Odi. A més dels casos contra Vinicius, LaLiga ha denunciat en els últims anys manifestacions racistes contra els germans Williams i contra Akapo.

Així LaLiga va denunciar els crits racistes contra Iñaki Williams a Barcelona el 25 de gener de 2020, durant la trobada Espanyol-Athletic Club, celebrat en el RCDE Stadium. El Jutjat Nº2 de Primera Instància de Cornellà de Llobregat ha traslladat al Ministeri Fiscal i a LaLiga (com a part acusadora) les diligències i actuacions prèvies perquè puguin sol·licitar l’obertura del judici oral contra els culpables de proferir insults racistes al jutjador de l’Athletic Club, Iñaki Williams. LaLiga, que va ser qui va denunciar en el seu moment els presumptes insults racistes contra Williams davant la Fiscalia, va presentar escrit d’acusació sol·licitant l’obertura de judici oral.

També van ser objecte de denúncia per part de LaLiga els crits racistes rebuts per Nico Williams, germà d’Iñaki i també jugador de l’Athletic, el 13 de març del 2022 en l’estadi Benito Villamarín, durant la trobada Reial Betis–Athletic Club. Aquesta denúncia va ser arxivada també per la Fiscalia d’Odi de Sevilla.

LaLiga va actuar d’igual forma davant el cas de Carlos Akapo, jugador en aquells dies del Cadis CF, qui també va sofrir insults racistes en l’Estadi dels Cármenes durant la trobada enfront del Granada CF el 28 de febrer del 2022. En aquesta ocasió cal ressaltar que el Granada CF va identificar a l’aficionat, qui a més es va presentar voluntàriament en instàncies policials. El cas continua en fase de recerca per part del fiscal delegat a Granada de la Fiscalia de Delictes d’Odi.

En la nota de premsa publicada avui per part de la patronal, s’anuncien també noves mesures contra aquesta mena de situació, com l’augment del nombre d’oficials d’integritat de LaLiga presents en les trobades amb el risc de produir-se insults racistes, amb la finalitat d’extremar la detecció i identificació d’aquesta mena de conductes que no tenen cabuda en l’esport.

A més, en aquells estadis en els quals es consideri que existeixi el risc de possibles comportaments racistes en les graderies s’emetran missatges a través de la megafonia i dels suports publicitaris que envolten el terreny de joc per a lluitar i condemnar el racisme.