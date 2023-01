LaLiga denúncia davant els jutjats d’instrucció tots els actes racistes

Des de fa diverses temporades, LaLiga, en les seves competències per batallar contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, denúncia davant els jutjats d’instrucció qualsevol mena de violència ocorreguda dins i fora dels estadis del futbol professional.

El cas del jugador del Reial Madrid Vinícius Júnior, que la passada jornada va rebre insults racistes per un petit sector del públic de l’Estadi José Zorrilla, no és el primer que ha atès LaLiga. En cursos passats, l’organisme presidit per Javier Tebas ha denunciat altres casos directament davant els jutjats d’instrucció.

Els departaments de Legal i d’Integritat i Seguretat de LaLiga no deixen passar aquest tipus d’accions que atempten contra la integritat personal dels futbolistes. Amb un objectiu de «violència zero» en l’esport, LaLiga duu a terme diferents pràctiques de prevenció, detecció i en cada jornada les denúncies són traslladades immediatament a la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport, així com el Comitè de Competició de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

LaLiga es persona en tots els procediments sobre violència en l’àmbit del futbol. Però, segons va poder saber EFE, LaLiga també es persona com a acusació en qualsevol procediment penal relacionat amb fets violents ocorreguts en l’àmbit del futbol sota l’empara de la regulació aplicable a Espanya per a la imposició de sancions per conductes racistes prevista en la Llei 19/2017, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

En el cas de les possibles sancions administratives, l’article 28 atribueix la competència sancionadora a la Delegació del Govern, la Secretaria d’Estat de Seguretat, el Ministeri de l’Interior i el Consell de Ministres. Per això, LaLiga només pot limitar-se a denunciar els fets.

Les sancions disciplinàries consten en el Codi Disciplinari de la RFEF, mentre LaLiga no té competències sobre les actuacions dels àrbitres durant els partits quan hi ha accions de racisme i intolerància. Aquestes corresponen a la RFEF. LaLiga recorda que les conductes racistes poden ser denunciades pels clubs, l’RFEF (que envia a tots els partits un delegat) i per l’organisme presidit per Tebes (mana a les trobades un o dos directors de Partit).

Des de la temporada 2015/16, amb la creació de la Direcció d’Integritat i Seguretat de LaLiga, s’han constatat més d’una dotzena d’incidents o accions racistes vinculats a partits de LaLiga. Tots, van ser denunciats davant els organismes i instàncies competents.

De fet, LaLiga es persona com a acusació davant els jutjats d’instrucció en diferents casos com el d’Iñaki Williams en el camp de l’Espanyol el 25 de gener de 2020 i el del seu germà Nico en el Benito Villamarín el 13 de març de 2022.

En el primer, el Jutjat número 2 de Primera Instància de Cornellà de Llobregat va traslladar al Ministeri Fiscal i a LaLiga les diligències i actuacions prèvies perquè puguin sol·licitar l’obertura del judici oral contra els culpables. El segon, va ser arxivat.

Els actes contra Vinícius Júnior també van ser denunciats per LaLiga. Són varis: el primer, va acabar en la Fiscalia d’Odi de Barcelona pels crits racistes que va rebre al Camp Nou el 24 d’octubre de 2021. El cas va ser arxivat perquè «no es va aconseguir la identificació dels autors».

També va presentar una altra denúncia davant la Fiscalia d’Odi de Balears per altres crits que va sofrir a Son Moix el 14 de març de 2022. Igualment, es va arxivar perquè «l’expressió i sons proferits, sens dubte propis d’actituds grolleres i menyspreables, al mateix temps que vexatòries i rebutjables, no semblen revestir, inicialment, per al present cas, la dimensió penal pública que es postula».

I en el cas dels crits racistes que va sofrir Vinícius el 18 de setembre dins i fora de l’estadi Cívitas Metropolità, LaLiga va denunciar i, de nou, el cas va ser arxivat per la Fiscalia d’Odi perquè no existia «un acte concret que imputar a una persona determinada».

En el cas recent dels insults que va rebre Vinícius a Valladolid, LaLiga els va denunciar davant la Comissió antiviolència, al Comitè de Competició de la RFEF alhora que va instar accions penals per a esgotar les vies i competències que assisteixen al jugador brasiler.