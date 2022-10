LaLiga creix més que la Premier en el repartiment audiovisual als clubs

LaLiga ha experimentat un creixement significatiu d’un 15,15% en el repartiment de drets audiovisuals des de la temporada 16/17 fins a la 21/22, per damunt fins i tot de la Premier, segons va informar ‘Marca’. Traduït a xifres, suposa que la competició nacional ha passat de repartir un total de 1.390 milions d’euros fa 6 anys a 1.601 milions en la 21/22. Pel que fa al campionat anglès, la Premier ha passat dels 2.398,5 milions de lliures en la 16/17 als 2.536,9 milions de lliures en la 21/22, una diferència que en euros equivaldria a 158,1 milions, i que reflecteix un creixement d’un 5,77%, és a dir, una diferència de 9,38 punts percentuals en favor de LaLiga.

Les xifres revelen l’atractiu de la competició espanyola com un valor a l’alça, ja que creix a un ritme bastant superior al que el fa la Premier League en aquest sentit, i que trenca la percepció general del poder econòmic de la lliga anglesa respecte a altres competicions continentals, com ara l’espanyola.

La informació de ‘Marca’ explica a més que la diferència entre el que ingressen pels seus drets els clubs que formen part de la Premier i els de LaLiga es deu a les diferències entre tots dos mercats, amb una major penetració de subscripcions a models de pagament en el cas britànic, així com un major número de població, la qual també gaudeix d’una renda per càpita més alta.

Però també s’explica pels antagònics models de negocis de totes dues competicions. En aquest sentit, els clubs de la Premier tenen permès realitzar fitxatges a pèrdues, mentre que en LaLiga impera el model de control econòmic, permetent així la sostenibilitat dels clubs mitjançant uns comptes sanejats.

En aquest sentit, entre els clubs que més diners han ingressat per drets audiviosuals l’última temporada, el Reial Madrid es troba en 7a posició amb 160,8 milions d’euros i el Barça en 8a posició amb 160,1 milions d’euros, en una classificació que la lidera el Manchester City, que va ingressar 176 milions d’euros en les seves arques. Per part seva, l’Atlètic de Madrid estaria situat en el lloc número 15 del ránking, amb 130,3 milions d’euros ingressats, superant a altres clubs històrics europeus com el Bayern de Munic, en el lloc 16 amb 90 milions d’euros, o el PSG en el lloc 21, que malgrat els seus flamants fitxatges i renovacions de xifres estratosfèriques, només ha aconseguit ingressar 58,3 milions d’euros en la 21/22.